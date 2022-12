Πολιτική

“Qatar Gate” - Καϊλή: Πάνω από ενάμισι εκατομμύριο ευρώ τα κατασχεμένα χρήματα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Εισαγγελίας για το χρηματικό ποσό που βρέθηκε μετά από ελέγχους.



Συνολικά, περισσότερα από ενάμισι εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά βρήκαν και κατάσχεσαν οι βελγικές αρχές στο σπίτι του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Pier Antonio Panzeri και της Ελληνίδας ευρωβουλευτή και μέχρι πριν λίγες ώρες αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Eύας Καϊλή, στο πλαίσο των αιφνιδιαστικών ελέγχων των προηγούμενων ημερών για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κατασχέθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία: 600.000 ευρώ στο σπίτι ενός υπόπτου, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μια βαλίτσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Βρυξέλλες και περίπου 150.000 ευρώ σε διαμέρισμα που ανήκει σε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Pier Antonio Panzeri στις Βρυξέλλες, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν περίπου 600.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα χρήματα βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της Εύας Καϊλή και στο σπίτι του του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζιόρτζι στις Βρυξέλλες.

Σήμερα, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπαυσε την Εύα Καϊλή από το αξίωμα του αντιπροέδρου του σώματος ενώ αύριο, Τετάρτη, η ίδια και άλλοι τρεις συλληθφέντες θα παρουσιαστούν ενώπιον του προδικαστικού τμήματος - όπου και θα κριθεί αν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελέυθεροι.

