Φυλακές Νέων Αυλώνα: Απόπειρα απόδρασης κρατουμένου

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπάλληλοι της εσωτερικής φρούρησης. Πώς προσπάθησε να αποδράσει ο άνδρας.

Απόπειρα απόδρασης από τις φυλακές Νέων Αυλώνα έκανε χθες Δευτέρα (12/12) γύρω στις 19.30 το απόγευμα ένα κρατούμενος.

Ο άνδρας αποπειράθηκε να αποδράσει παραβιάζοντας την πόρτα που οδηγεί στη «νεκρή ζώνη» του προαύλιου χώρου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Υπάλληλοι της Εξωτερικής Φρούρησης οι οποίοι τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν στην προσπάθειά του να αναρριχηθεί στον μαντρότοιχο του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Ο κρατούμενος συνελήφθη και διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

