Υγεία - Περιβάλλον

Moderna - Καρκίνος: εμβόλιο αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης ασθενών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικά είναι τα αποτελέσματα σε όσους ασθενείς χορηγήθηκε πειραματικά το εμβόλιο, σε συνδυασμό με συγκεκριμένο φάρμακο ανοσοθεραπείας.

Την πρώτη δοκιμή της τρίτης φάσης για ένα νέο αντικαρκινικό εμβόλιο mRNA, που φαίνεται πως αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης για ασθενείς με επιθετικό τύπο καρκίνου του δέρματος, ξεκινoύν η αμερικανική Moderna και η γερμανική Merck.

Στοιχεία που δημοσιεύει η Moderna, μεταδίδουν οι Financial Times, δείχνουν ότι ο συνδυασμός του πειραματικού εμβολίου της με το ανοσοθεραπευτικό φάρμακο Keytruda της Merck μείωσε κατά 44% τον κίνδυνο θανάτου ή υποτροπής μελανώματος σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, σε σύγκριση με τη θεραπεία που χρησιμοποιεί μόνο το Keytruda.

Η τυχαιοποιημένη δοκιμή της φάσης 2 συμπεριέλαβε 157 ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που σχετίζεται με το μελάνωμα και τους παρακολούθησε για έναν χρόνο. Μερικοί συμμετέχοντες έλαβαν εννέα δόσεις του εμβολίου κατά του καρκίνου, με την κωδική ονομασία mRNA-4157/V940, μαζί με το Keytruda. Σε άλλους χορηγήθηκε μόνο Keytruda, η τυπική θεραπεία για το μελάνωμα υψηλού κινδύνου.

Ο Stephane Bancel, διευθύνων σύμβουλος της Moderna, είπε ότι τα αποτελέσματα ενθάρρυναν τη Merck και τη Moderna να ξεκινήσουν μια μεγαλύτερη δοκιμή φάσης 3, όπως απαιτούν οι ρυθμιστικές αρχές πριν εγκρίνουν μια νέα θεραπεία.

Η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμάκων που επιτυγχάνουν σε μελέτες φάσης 2 αποτυγχάνουν στη συνέχεια, στο επόμενο στάδιο των δοκιμών.

Οι εταιρείες θα δοκιμάσουν τον συνδυασμό και σε άλλα είδη καρκίνου. «Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λειτουργεί σε πολλούς τύπους όγκων, όχι μόνο στο μελάνωμα», είπε ο Bancel.

Η κλινική δοκιμή αποτελεί μέρος μιας εξαετούς συνεργασίας μεταξύ Merck και Moderna στον τομέα της ανάπτυξης εξατομικευμένων εμβολίων κατά του καρκίνου. Τον Οκτώβριο, η Merck συμφώνησε να πληρώσει 250 εκατ. δολάρια στη Moderna για να αναπτυχθεί και να διατεθεί από κοινού το mRNA-4157/V940.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο... δεν είναι ο Έλον Μασκ!

“Qatar gate” - Εύα Καϊλή: η πρώτη απάντηση για το Κατάρ και τις “στενές επαφές”

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Βρέθηκε 14χρονη αγνοούμενη, αλλά η Αστυνομία “ξέχασε” να μας το πει!