16χρονος: Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδια εν αναμονή της απόφασης για τον αστυνομικό

"Πεδίο" μάχης χθες η Θεσσαλονίκη για τον θάνατο του 16χρονου. Νέα συγκέντρωση σήμερα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τρεις συλλήψεις έγιναν για τα επεισόδια που προκλήθηκαν, χθες το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά το τέλος της πορείας για τον θανάσιμο πυροβολισμό του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη από αστυνομικό της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη διάρκεια καταδίωξης.

Πρόκειται για τρεις νεαρούς (ηλικίας 18, 21, και 22 ετών), οι οποίοι οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία. Από την αστυνομία πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 32 προσαγωγές. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κάτι εναντίον τους.

Στο μεταξύ, συγκέντρωση μπροστά από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει για σήμερα άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, με αφορμή τον θάνατο του 16χρονου ρομά και εν αναμονή της απόφασης του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου για την προφυλάκιση ή μη του κατηγορούμενου αστυνομικού.

Από την Τροχαία έχουν ανακοινωθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην οδό 26ης Οκτωβρίου, στο τμήμα της από την οδό Πολυτεχνείου έως την οδό Εγνατία.

Την Πέμπτη η κηδεία του 16χρονου

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης η σορός του 16χρονου Ρομά που άφησε την τελευταία του πνοή ύστερα από νοσηλεία οκτώ ημερών στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροψία - νεκροτομή που διατάχθηκε από ανακριτή ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 9 το βράδυ από την ιατροδικαστή Ελένη Ζαγκελίδου.

Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα στον οικισμό «Αγίας Σοφίας», στο σπίτι της οικογένειας του 16χρονου. Παράλληλα, από μέρα σε μέρα αναμένεται να βγουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικων εξετάσεων που διενεργήθηκαν στον ανήλικο Ρομά.

Την Πέμπτη θα ακολουθήσει η κηδεία, η οποία θα γίνει στις 10 το πρωί, στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών, με τη σορό να συνοδεύουν δεκάδες συγγενείς και φίλοι. Σημειώνεται ότι ο 16χρονος ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, ενώ η σύζυγός του βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όπως και οι γονείς του.

Θέμα ωρών η απόφαση για την προφυλάκιση ή μη του αστυνομικού

Στο μεταξύ, μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για την ποινική μεταχείριση του 34χρονου αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κατηγορείται για την αιματηρή καταδίωξη με θύμα τον 16χρονο Ρομά.

Το Δικαστικό Συμβούλιο καλείται να λύσει τη διαφωνία που προέκυψε μετά την απολογία του κατηγορούμενου αστυνομικού, ανάμεσα σε εισαγγελέα και ανακριτή ως προς την προφυλάκισή του ή μη.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη συνέχεια ο ανακριτής που χειρίζεται τον φάκελο της υπόθεσης θα ζητήσει να ασκηθεί νέα ποινική δίωξη, κατ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό της εις βάρος του αποδιδόμενης πράξης, με δεδομένο ότι, στο μεταξύ, επήλθε ο θάνατος του ανήλικου. Για τη νέα πράξη θα κληθεί να δώσει νέα, συμπληρωματική απολογία ενώπιον του ανακριτή.

