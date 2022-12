Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος 16χρονου: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά από πυροβολισμό αστυνομικού.

«Μουδιασμένο» είναι το Πανελλήνιο με τον θάνατο του 16χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα του, χθες Τρίτη (13/12) μετά από οκτώ μέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και αφού δέχτηκε αστυνομικά πυρά

Τι έδειξε η νεκροψία νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, χθες το βράδυ διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή στον 16χρονο, ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομικό της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο κεφάλι, συνέπεια του τραύματος που του προκάλεσε η σφαίρα, η οποία είχε μόνο πύλη εισόδου και όχι εξόδου.

Η σφαίρα, η οποία αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια χειρουργείου τα πρώτα 24ωρα της νοσηλείας του, χτύπησε τον 16χρονο στην αριστερή πλευρά της ινιακής χώρας του κρανίου (σ.σ. δηλαδή αριστερά κάτω χαμηλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού).

Αυτή την ώρα η σορός του έχει φτάσει στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία» στα Διαβατά, όπου συρρέουν συγγενείς και φίλοι και αποχαιρετούν σε κλίμα οδύνης τον άτυχο νέο, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Εύοσμο.

Πηγή: GRTimes

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Η Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο και τα “λιοντάρια” του

16χρονος: Με τραγούδια και μοιρολόγια έφτασε η σορός στο σπίτι του (εικόνες)

Ζωγράφου: Σεξουαλική επίθεση δέχθηκε 5χρονος από 21χρονο