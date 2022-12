Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Γαλλία κόντρα στο Μαρόκο και τα “λιοντάρια” του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γαλλία του «λαμπερού» Μπαπέ αντιμετωπίζει τα «λιοντάρια» του Μαρόκου για το “εισιτήριο” που οδηγεί στον τελικό. Απευθείας μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και τον ANT1+.

Η Αργεντινή του τεράστιου Λιονέλ Μέσι έκανε... πάρτι απέναντι στην Κροατία στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, περνώντας με το εμφατικό 3-0 στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (18/12) και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, που θα προκύψει το βράδυ της Τετάρτης (14/12) από τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία του «λαμπερού» Κιλιάν Μπαπέ και τα «λιοντάρια του Άτλαντα», το εντυπωσιακό Μαρόκο που έχει κλέψει την... παράσταση στα γήπεδα του Κατάρ.

Στο εντυπωσιακό «Al Bayt Stadium» της πόλης Αλ Κορ (χωρητικότητας 68.895 θέσεων) ο Μπαπέ θέλει να οδηγήσει τους «μπλε» σε δεύτερο σερί τελικό, έχοντας ως τελευταίο εμπόδιο το εκπληκτικό Μαρόκο, που προσπέρασε στα νοκ-άουτ την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η γαλλική ομάδα έγινε η πρώτη μετά τη Βραζιλία της περιόδου 1998-2002 που διεκδικεί την παρουσία της σε back-to-back τελικούς. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί άλλες 5 φορές στο παρελθόν, με τους Γάλλους να μην έχουν ηττηθεί ποτέ στο παρελθόν απ’ τους Μαροκινούς. Η τελευταία συνάντησή τους ήταν το 2007 σε φιλικό αγώνα στο Παρίσι, ο οποίος ολοκληρώθηκε ισόπαλος 2-2.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν δεν θα έχει στη διάθεσή του όπως όλα δείχνουν τους Ουπαμεκανό και Ραμπιό που ταλαιπωρούνται από ίωση, με τους Κονατέ και Φοφανά να παίρνουν τη θέση τους στην ενδεκάδα. Οι Μαροκινοί δεν θα έχουν διαθέσιμο τον αρχηγό τους Σαΐς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στον αστράγαλο, ενώ οριακή είναι και η συμμετοχή του έτερου βασικού στόπερ Αγκουέρντ, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό. Εκτός είναι κι ο τιμωρημένος Σεντίρα που αποβλήθηκε στον προημιτελικό με την Πορτογαλία.

Σήμερα στις 21:00, ο δεύτερος συγκλονιστικός ημιτελικός ανάμεσα στην Γαλλία και ατο Μαρόκο, θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Μεξικανός Σέσαρ Αρτούρο Ράμος.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Γιορίς Κουντέ, Βαράν, Κονατέ, Τ. Ερναντές, Τσουαμενί, Φοφανά, Ντεμπελέ, Γκριεζμάν, Μπαπέ, Ζιρού.

ΜΑΡΟΚΟ (Βαλίντ Ρεγκραγκί): Μπόνο, Χακίμι, Ελ Γιαμίκ, Αγκουέρντ, Μαζραουί, Ουναχί, Άμραμπατ, Αμαλάχ, Ζιγιές, Εν-Νεσίρι, Μπουφάλ.

Σήμερα στις 21:00, ο δεύτερος συγκλονιστικός ημιτελικός ανάμεσα στην Γαλλία και ατο Μαρόκο, θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου και σχολιασμό από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο.

Και φυσικά, όλες οι μεγάλες στιγμές που θα μας χαρίσουν οι κορυφαίες αυτές αναμετρήσεις, βρίσκονται στην εκπομπή «ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ» με τον Στέφανο Αβραμίδη, τον Βασίλη Σαμπράκο και τον Μιχάλη Τσόχο, στον ΑΝΤ1 στις 23:00 μετά τη λήξη των αγώνων.

Η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+, από το Κατάρ αλλά και από τα στούντιο της Αθήνας, θα περιγράψουν και θα σχολιάσουν όλους τους αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος.





#FIFAWorldCupGR

Instagram: @fifaworldcupgr

Twitter: @FIFAWorldCupGR

Ειδήσεις σήμερα:

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”

Κεφαλάρι: Σκύλος Ντόγκο Αρτζεντίνο κατασπάραξε κοκόνι

Κοινωφελής Εργασία ως κύρια ή εναλλακτική ποινή