Μουντιάλ 2022: Η Αργεντινή στον τελικό - Η Κροατία δεν μπορούσε να την “πιάσει” (εικόνες)

Με σούπερ Μέσι και Άλβαρεζ, η Αργεντινή πήρε το "εισιτήριο" για τον τελικό, αποκλείοντας την Κροατία του Λούκα Μόντριτς.

Η κλάση και η ποιότητα του Λιονέλ Μέσι έκαναν τη... διαφορά στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στην Κροατία κι οδήγησαν την Αργεντινή στην πρόκρισή της στον τελικό -με το εμφατικό 3-0- και στην επιστροφή της στο καταληκτικό ματς της διοργάνωσης έπειτα από 8 χρόνια.

Βαδίζοντας στα χνάρια του τεράστιου Ντιέγκο Μαραντόνα, ο σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε» έκανε ότι... ήθελε την κροατική άμυνα, ανοίγοντας το δρόμο για τη νίκη της ομάδας του με εύστοχο πέναλτι στο 34’ και «σερβίροντας» το τρίτο γκολ προς τον Άλβαρες στο 69’.

Ο νεαρός φορ της Μάντσεστερ Σίτι με ένα υπέροχο, προσωπικό γκολ στο 39’ είχε κάνει το 2-0, βάζοντας τις βάσεις της πρόκρισης για την Αργεντινή, που περιμένει πλέον το βράδυ της Κυριακής (18/12) στον τελικό του «Lusail Iconic Stadium», τον νικητή του αυριανού (14/12) δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τον ημιτελικό στο «Lusail Iconic Stadium» αρκετά επιφυλακτικά, με τους Κροάτες να έχουν για περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους και τους Αργεντινούς να ψάχνουν κυρίως τις κόντρα επιθέσεις με την ταχύτητα του Άλβαρες και τις επινοήσεις του Μέσι.

Στο 25’ ο Έντσο Φερνάντες είχε την πρώτη τελική στο ματς, με ένα πολύ ωραίο μακρινό σουτ που βρήκε τον Λιβάκοβιτς σε ετοιμότητα να αποκρούει στη γωνία του.

Στο 31’ ο Πέρισιτς δοκίμασε να «σκάψει» πάνω από τον Μαρτίνες, όμως η προσπάθειά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό (32’) έγινε η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα. Ο Φερνάντες βρήκε εξαιρετικά τον Άλβαρες ο οποίος «τσίμπησε» πρώτος την μπάλα, ο Λιβάκοβιτς τον ανέτρεψε κι ο Ορσάτο έδειξε την εσχάτη των ποινών.

Ο Λιονέλ Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση και με ένα υποδειγματικό χτύπημα (δυνατό και ψηλά) έκανε το 1-0 για την «αλμπισελέστε» στο 34’ κι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της Αργεντινής στα Παγκόσμια Κύπελλα (11 γκολ), προσπερνώντας τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.

Στο 39’ η Αργεντινή «χτύπησε» για δεύτερη φορά με ένα καταπληκτικό γκολ του Χουλιάν Άλβαρες. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι πήρε την μπάλα απ’ το «τσίμπημα» του Μέσι λίγο κάτω απ’ τη μεσαία γραμμή, κέρδισε δύο κόντρες από τους Λόβρεν και Σόσα και με κοντινό πλασέ έκανε το 2-0!

Στο 43’ ο Λιβάκοβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ την κοντινή κεφαλιά του ΜακΆλιστερ, ενώ στο 45’ ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έδιωξε δύσκολα τη σέντρα-σουτ του Γιουράνοβιτς.

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς προσπάθησε να τονώσει την επίθεση της Κροατίας με τις αλλαγές που έκανε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όμως η Αργεντινή ήταν εκείνη που έχασε την πρώτη ευκαιρία όταν ο Μέσι άλλαξε πολύ γρήγορα την μπάλα με τον Φερνάντες και πλάσαρε από δύσκολη γωνία, με τον Λιβάκοβιτς να αποκρούει.

Η κλάση του Λιονέλ Μέσι «μίλησε» στο 70ό λεπτό όταν «χόρεψε» όλη την άμυνα της Κροατίας, περνώντας... δύο φορές τον Γκβάρντιολ και την κατάλληλη στιγμή, γύρισε την μπάλα προς τον Άλβαρες, ο οποίος έκανε το 3-0 «τελειώνοντας» το ματς με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του και τέταρτο στη διοργάνωση.

Στο 83’ ΜακΆλιστερ είχε άλλη μία τελική που πέρασε λίγο άουτ απ’ το δοκάρι του Λιβάκοβιτς, ενώ στο 85’ ο Λόβρεν από κοντά δεν μπόρεσε να μειώσει για τους Κροάτες.

Το τελικό σφύριγμα του Ντανιέλε Ορσάτο βρήκε τους Αργεντινούς να πανηγυρίζουν έξαλλα σε αγωνιστικό χώρο και κερκίδα την πέμπτη πρόκρισή τους σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από ισάριθμες παρουσίες σε τελικούς και πλέον το μόνο που βλέπουν μπροστά τους είναι ο τελικός της 18ης Δεκεμβρίου.

Διαιτητής: Ντανιέλε Ορσάτο (Ιταλία)

Κίτρινες: Ρομέρο, Οταμέντι - Λιβάκοβιτς, Κόβατσιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Eμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα (86’ Φόιτ), Ρομέρο, Οταμέντι, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (74’ Παλάσιος), Φερνάντες, Παρέδες (62’ Λισάντρο Μαρτίνες), ΜακΆλιστερ (86’ Κορέα), Μέσι, Άλβαρες (74’ Ντιμπάλα).

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Γκβάρντιολ, Σόσα (46’ Όρσιτς), Μπρόζοβιτς (50’ Πέτκοβιτς), Κόβατσιτς, Μόντριτς (81’ Μάγιερ), Πάσαλιτς (46’ Βλάσιτς), Κράμαριτς (72’ Λιβάγια), Πέρισιτς.

