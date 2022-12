Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Αργεντινή: Η Ιστορία δείχνει... τελικό

Τα στατιστικά στοιχεία “προκρίνουν” την συμμετοχή της Εθνικής Αργεντινής στον τελικό της διοργάνωσης. Τι δείχνει η “παράδοση” για τα πέναλτι.

Η Αργεντινή... ίδρωσε αλλά τελικά κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποκλείοντας την Ολλανδία.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι, παρά τις τάσεις... αυτοκαταστροφής πήρε στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι (4-3, κ.α. και παρ. 2-2) την πρόκριση στους «4» και μεθαύριο (13/2) απέναντι στην Κροατία θα διεκδικήσει την συμμετοχή της στον τελικό.

Μια πρόκριση πάντως που δείχνει... τελικό! Μέχρι στιγμής, στην ένδοξη Ιστορία της η Αργεντινή δεν έχει αποκλειστεί ποτέ στη φάση των ημιτελικών. Όσες φορές έχει περάσει στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου, έχει εξασφαλίσει στη συνέχεια το εισιτήριο για τον τελικό.

Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που ένα ματς της Αργεντινής σε Παγκόσμιο Κύπελλο έφτασε στα πέναλτι. Η «αλμπισελέστε» φαίνεται πως είναι... ειδική από την «άσπρη βούλα», καθώς τις τέσσερις φορές που βρέθηκε στη «ρώσικη ρουλέτα» βγήκε νικήτρια, τις τρεις.

Η αρχή έγινε το 1990 όταν στα προημιτελικά η Αργεντινή επικράτησε με 3-2 στα πέναλτι της Γιουγκοσλαβίας. Η κανονική διάρκεια του αγώνα είχε λήξει ισόπαλη 0-0. Το 1998 ο αγώνας με την Αγγλία ήταν μεγάλο ντέρμπι και οδηγήθηκε στα πέναλτι (2-2 κ.α.). Νικητές βγήκαν οι Λατινοαμερικάνοι με 4-3.

Το 2006 η Γερμανία... επιβίωσε στα πέναλτι, καθώς επικράτησε με 4-2 (1-1 κ.α.) και αυτός, ήταν ο μοναδικός αποκλεισμός της Αργεντινής στα πέναλτι.

Τέλος, το 2014 η Αργεντινή επικράτησε πάλι στα πέναλτι της Ολλανδίας με 4-2 (0-0) και έφτασε στον τελικό, όπου ηττήθηκε από την Γερμανία.

Διοργάνωση... παρά διοργάνωση, η Αργεντινή οδηγεί έναν αγώνα στα πέναλτι. Επίσης, τις δύο από τις τέσσερις φορές που έφτασε στον τελικό με αντίπαλο την Γερμανία, ηττήθηκε σε αμφότερες, αλλά... ευτυχώς για την παρέα του Μέσι, η ομάδα του Χάνσι Φλικ, αποκλείσθηκε νωρίς στα γήπεδα του Κατάρ.