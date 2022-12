Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μέσι: Ο Μαραντόνα από ψηλά μας παρακολουθεί και μας δίνει ώθηση

Τι δήλωσε ο Μέσι για την πρόκριση της Αργεντινής αλλά και τον Μαραντόνα.



Δηλώσεις μετά την αγχωτική πρόκριση της εθνικής Αργεντινής επί της Ολλανδίας έκανε ο Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας την ικανοποίησή του με την πρόκριση της «αλμπισελέστε», ενώ αναφέρθηκε και στον Ντιέγκο Μαραντόνα, που παρακολουθεί εκείνον και τους συμπαίκτες του από ψηλά!

Επιπλέον, έριξε τα... βέλη του προς τους «οράνιε» και τον Λουίς Φαν Χαλ, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί τόσο στον Ισπανό διαιτητή, Ματέου Λαόθ, όσο και στην αντίπαλό του, Κροατία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο ηγέτης της εθνικής Αργεντινής:

«Απολαμβάνουμε τη στιγμή, όπως και ο κόσμος εδώ και στην Αργεντινή. Το να μπούμε στην πρώτη τετράδα είναι κάτι θεαματικό. Από την αρχή λέγαμε ότι ο Μαραντόνα μας παρακολουθεί, μας δίνει ώθηση από ψηλά».

Για το παιχνίδι με την Ολλανδία: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, καταλήξαμε να υποφέρουμε άδικα. Ο Φαν Χάαλ λέει στους ανθρώπους ότι παράγει ποδόσφαιρο, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να επιχειρούν μακρινές μπαλιές».

Για τον Φαν Χαλ: «Μου φάνηκε έλλειψη σεβασμού που δήλωσε έτσι ένας τεχνικός με την καριέρα του. Νομίζω ότι ο Φαν Χάαλ δεν σεβάστηκε την Εθνική Αργεντινής».

Για τον διαιτητή της αναμέτρησης, Ματέου Λαόθ: «Ένιωσα πολύ θυμό όταν ισοφάρισαν γιατί μου φάνηκε πολύ άδικο και επειδή προήλθε από ένα φάουλ που δεν ήταν. Αλλά, έτσι ήταν σε όλο το παιχνίδι. Αλλά δεν θα μιλήσω για αυτό. Δεν μπορείς να είσαι ειλικρινής ή να πεις αυτό που πιστεύεις γιατί σε τιμωρούν αλλά ήταν πολύ άδικο. Υποφέραμε πολύ στα πέναλτι».

Για την Κροατία: «Έφτασε μέχρι αυτό το σημείο της διοργάνωσης γιατί το αξίζει. Πρόκειται για μία μεγάλη ομάδα».

