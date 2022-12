Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Κροατία: Ζλάτκο Ντάλιτς, ο “ήρωας” της Εθνικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το προφίλ και η ιστορία του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Κροατίας, που αρχικώς αποτέλεσε μια “προσωρινή” λύση, όμως έμεινε σταθερός εδώ και χρόνια στον πάγκο.

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς, ανέλαβε την Eθνική Κροατίας, πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 και την οδήγησε, σε δύο διαδοχικούς ημιτελικούς Μουντιάλ! Χαμηλών τόνων και ήρεμος ως χαρακτήρας, ο Κροάτης προπονητής, δεν ζητά πολλά από τους επαΐοντες. Μόνο να μην υποτιμούν την ομάδα του! Και το απέδειξε περίτρανα, με τις δύο προκρίσεις και ειδικά με την εφετινή, δεδομένου ότι οι Κροάτες «αστέρες», έχουν μεγαλώσει αρκετά.

Ο ημιτελικός του Μουντιάλ 2022, θα γίνει Τρίτη και 13, αλλά ο 56χρονος Ντάλιτς, επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία: «Μην μας υποτιμάτε»... Ο Ντάλιτς, αντικατέστησε ως «προσωρινός» τον Αντε Τσάτσιτς, το φθινόπωρο του 2017, την επομένη της εντός έδρας ισοπαλίας με την Ισλανδία (1-1) και δύο ημέρες πριν από έναν καθοριστικό αγώνα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα, προτιμήθηκε από ορισμένα από τα «ιερά τέρατα» της κροατικής προπονητικής, όπως ο Μίροσλαβ Μπλάζεβιτς, ο Σλάβεν Μπίλιτς και Νίκο Κόβατς.

Μέχρι τότε, ο Ντάλις διέθετε στο βιογραφικό του, μόνο την θέση βοηθού προπονητή στην εθνική Ελπίδων της Κροατίας, και θητεία σε αρκετούς «μικρούς» κροατικούς συλλόγους, στην Αλβανία, αλλά και μία επιτυχημένη διαδρομή σε ομάδες του Κόλπου.

Ως ποδοσφαιριστής δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, απλά ένας καλός αμυντικός μέσος. Ομως προετοιμαζόταν από νωρίς για την προπονητική, όπως θυμάται ο πρώην συμπαίκτηε του στην Βάρτεκς, Νταβόρ Βούγκρινετς: «Μόλις φεύγαμε από το γήπεδο, έπαιρνε το σημειωματάριό του και έγραφε όλα όσα είχαμε κάνει εκείνη την ημέρα».

«Τίποτε δεν μου... σέρβιραν στο πιάτο, όχι όπως στην Ευρώπη όπου κάποιοι έχουν δουλειές σε μεγάλους συλλόγους επειδή ήταν μεγάλα ονόματα ως παίκτες», δήλωσε υπερήφανα ο Ντάλιτς το 2018 και πρόσθεσε: «Ελεγα, δώστε μου την Μπαρτσελόνα ή την Ρεάλ Μαδρίτης και θα κατακτήσω τίτλους. Πίστεψα στον εαυτό μου και όταν με κάλεσε η εθνική ομάδα, δεν είχα καμμία αμφιβολία».

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, επεβλήθη στους παίκτες, στην ομοσπονδία και στα ΜΜΕ, αποβάλλοντας από την ομάδα τον επιθετικό «αστέρα», Νίκολα Κάλινιτς, ο οποίος αρνήθηκε να είναι αναπληρωματικός. Και ακολούθησε ο θρίαμβος επί της Αργεντινής με 3-0 και η πορεία μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκε με 4-2 από την Γαλλία.

Εκτός από αυτό το έπος, ο Ντάλιτς «έκτισε» την δημοφηλία του, με κύρια στοιχεία αυτά του ενεργού καθολικού, ενός διακριτικού οικογενειάρχη και ενός πατριώτη, σε αυτήν την μικρή βαλκανική χώρα, όπου η Εκκλησία, η οικογένεια και η εθνική ταυτότητα, αποτελούν βασικούς πυλώνες.

«Ενότητα, Θάρρος, Πατριωτισμός, Πίστη», έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram την Παρασκευή (9/12), κάτω από μια φωτογραφία των παικτών του να πανηγυρίζουν μαζί, μετά την πρόκριση επί της Βραζιλίας.

View this post on Instagram A post shared by Zlatko Dalic (@daliczlatko)

Όταν το 2018, οι «ήρωες» επέστρεψαν στο Ζάγκρεμπ, τους υποδέχθηκαν 500.000 άνθρωποι Γεγονός απίστευτο, που είχε να συμβεί από την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', το 1994, εν μέσω του πολέμου.

Βασιζόμενος σε αυτήν την αύρα, στην υποστήριξη του Λούκα Μόντριτς και στην εικόνα ενός έντιμου ανθρώπου, στα... τέλματα του κροατικού ποδοσφαίρου, όπου κυριαρχούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αμφίβολων μεταγραφών και διαφθοράς, ο Ντάλιτς αποδείχθηκε επιδέξιος «πολιτικός», προκειμένου να «διαπραγματευθεί» τους όρους επέκτασης συμβολαίου με τον -τότε- πρόεδρο της ομοσπονδίας, Νταβόρ Σούκερ.

Για την καθημερινή εφημερίδα «Vecernji List», ο Ντάλιτς «είναι ο πρώτος προπονητής που δεν προέρχεται από την... ένοπλη πτέρυγα κάποιου λόμπι». Και όταν το 2020, όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, γράφει η κροατική εφημερίδα, «πέρασε από αντικείμενο «απόλυτης λατρείας, στην δυσπιστία, στην κριτική, ακόμη και μερική ή και πλήρη δυσφήμηση».

Όμως ο Ντάλιτς δεν πτοήθηκε και άρχισε την ανανέωση που έγινε αναπόφευκτη από την αποχώρηση κορυφαίων διεθνών, όπως ο επιθετικός Μάριο Μάντζουκιτς, ο μέσος Ιβάν Ράκιτιτς ή ο τερματοφύλακας Ντανιέλ Σούμπασιτς.

Πλαισίσωσε τον πυρήνα των ηλικιακά μεγαλύτερων (σ.σ. Μόντριτς, Ντέγιαν Λόβρεν, Ιβάν Πέρισιτς), με τον νεαρό τερματοφύλακα, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, τους επιθετικούς Νίκολα Βλάσιτς και Μπρούνο Πέτκοβιτς, αλλά κυρίως, με τον μόλις 20 ετών κεντρικό αμυντικό, Γιόσκο Γκβάρντιόλ, ο οποίος εξελίσσεται στην αποκάλυψη ου Μουντιάλ 2022.

Πλέον, από εδώ και πέρα, άπαντες στην εθνική Κροατίας, έχουν μόνο μία φιλοδοξία. Να προκριθούν στον τελικό και ζητούν να μην τους υποτιμούν...

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για Καϊλή: ο Ανδρουλάκης ξεπερνά κάθε όριο θράσους

Μουντιάλ 2022 - Αργεντινή: Η Ιστορία δείχνει... τελικό

Τροχαίο με αγελάδα στην Εθνική Οδό (εικόνες)