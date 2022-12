Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Μέσι vs Μόντριτς για τον τελικό

Στην τελική ευθεία για τον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου και οι δύο κορυφαίοι παίκτες «πρωταγωνιστούν» ως φαβορί για να σηκώσουν την «κούπα».

Το τελευταίο «διάλειμμα» πριν από την τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ ολοκληρώνεται και το βράδυ της Τρίτης (13/12, 21:00) στο χωρητικότητας 88.966 θεατών «Lusail Iconic Stadium», αρχίζει η πρώτη «μάχη» για μία θέση στον τελικό της 18ης Δεκεμβρίου, ανάμεσα στην Αργεντινή του εξωπραγματικού Λιονέλ Μέσι και την Κροατία του μοναδικού Λούκα Μόντριτς. Στο δικό τους «last dance» σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με «εισιτήριο» μία θέση στον καταληκτικό αγώνα της εφετινής διοργάνωσης, μετά από πέντε βράδια στο ίδιο γήπεδο...

Στις προηγούμενες τέσσερις παρουσίες τους σε ημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι Αργεντινοί έκαναν και το επόμενο βήμα κι έφτασαν ως το τελικό, κατακτώντας το τρόπαιο δύο φορές (1978, 1986) και γνωρίζοντας δύο ήττες (1990, 2014).

Οι δε Κροάτες θέλουν να γίνουν η πρώτη ομάδα με back-to-back παρουσία σε τελικό Μουντιάλ, μετά τη σπουδαία Βραζιλία που ηττήθηκε στον τελικό του 1998 (3-0 από τη Γαλλία), αλλά κατέκτησε το τρόπαιο τέσσερα χρόνια αργότερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη σε Ν. Κορέα και Ιαπωνία (2002, 2-0 τη Γερμανία)

Και οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στον ημιτελικό μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι, με τους Κροάτες να ισοφαρίζουν στο 117ο λεπτό της παράτασης το γκολ του Νεϊμάρ και να επικρατούν με 4-2 των Βραζιλιάνων, έχοντας ξανά ως «ήρωα» τον εντυπωσιακό στο Μουντιάλ, Ντόμινικ Λιβάκοβιτς.

Οι δε Αργεντινοί αν και προηγήθηκαν με 2-0 με τα γκολ των Μολίνα και Μέσι, ισοφαρίστηκαν στο 10ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Βέγχορστ και πήραν εντέλει την πρόκριση στους «4» χάρις στα... μαγικά γάντια του Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» από την άσπρη βούλα.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν σε Μουντιάλ. Το 1998 η Αργεντινή επικράτησε με 1-0 στη φάση των ομίλων, όμως οι Κροάτες στη συνέχεια έφτασαν ως τα ημιτελικά, ενώ η «Χρβάτσκα» νίκησε με το εμφατικό 3-0 πριν από τέσσερα χρόνια στα γήπεδα της Ρωσίας.

Οι Αργεντινοί θα στερηθούν στον μεγάλο ημιτελικό τις υπηρεσίες των δύο Μάρκος Ακούνια και Γκονσάλο Μοντιέλ, καθώς οι δύο άσοι της Σεβίλλης έχουν συμπληρώσει κάρτες. Οι δε Ντε Πολ, Ντι Μαρία και «Πάπου» Γκόμες που αντιμετώπισαν μικροτραυματισμούς αναμένεται να είναι διαθέσιμοι. Στον αντίποδα, οι Κροάτες θα παραταχθούν με πλήρη σύνθεση.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Οταμέντι, Ταλιαφίκο, Φερνάντες, Ντε Πολ, ΜακΆλιστερ, Ντι Μαρία, Μέσι, Άλβαρες.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Γκβάρντιολ, Λόβρεν, Σόσα, Μόντριτς, Μπρόζοβιτς, Κόβατσιτις, Πάσαλιτς, Κράμαριτς, Πέρισιτς.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

1.Αργεντινή – Κροατία 21:00 «Lusail Iconic Stadium» Λουσαΐλ

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

2.Γαλλία – Μαρόκο 21:00 «Al Bayt Stadium» Αλ-Κορ

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου

Ηττημένος 1 – Ηττημένος 2 17:00 «Khalifa International Stadium» Ντόχα

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

Νικητής 1 – Νικητής 2 21:00 «Lusail Iconic Stadium» Λουσαΐλ

