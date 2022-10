Κόσμος

Μαχσά Αμινί: Η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια του θανάτου της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τι προήλθε ο θάνατος της 22χρονης Ιρανής Μαχσά Αμινί. Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Η έκθεση του ιρανού ιατροδικαστή σχετικά με την αιτία θανάτου της 22χρονης Ιρανής Μαχσά Αμινί διαπίστωσε ότι ο θάνατος "δεν προκλήθηκε από χτύπημα στο κεφάλι και στα άκρα", αλλά από πολυοργανική ανεπάρκεια, την οποία προκάλεσε εγκεφαλική υποξία και συνδέεται με ένα παλαιότερο πρόβλημα υγείας της και συγκεκριμένα με "μια χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου στον εγκέφαλο σε ηλικία 8 ετών", σύμφωνα με ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης.

Η 22χρονη έχασε τη ζωή της μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε εθνικό επίπεδο τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο πατέρας της Αμινί υποστηρίζει ότι η κόρη του έφερε μώλωπες στα πόδια της και χαρακτηρίζει υπεύθυνη την αστυνομία για τον θάνατό της.

Στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται ότι ο θάνατός της "δεν προκλήθηκε από χτύπημα στο κεφάλι και στα πόδια" και δεν αναφέρεται αν η 22χρονη είχε υποστεί τραύματα.

Αναφέρεται ωστόσο ότι η 22χρονη κατέρρευσε στη διάρκεια της κράτησής της εξαιτίας "υποκείμενων νοσημάτων".

"Εξαιτίας της αναποτελεσματικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης κατά τα πρώτα κρίσιμα λεπτά, υπέστη εγκεφαλική υποξία και ως εκ τούτου εγκεφαλική βλάβη", αναφέρεται στην έκθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: εκβιασμός ανήλικης με γυμνές φωτογραφίες στο Instagram

Θεσσαλονίκη: Διδάκτωρ στο ΑΠΘ ο 39χρονος που ποδοπάτησε μέχρι θανάτου γατάκι

“Ενώπιος Ενωπίω” - Άντζελα Γκερέκου: Ο Τόλης Βοσκόπουλος πληγώθηκε από την χώρα του