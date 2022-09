Πολιτισμός

Το μήνυμα της Αντζελίνας Τζολί στις γυναίκες του Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H ηθοποιός και πρέσβειρα του ΟΗΕ μοιράστηκε φωτογραφίες από μία χώρα που φλέγεται μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί.

H ηθοποιός και πρέσβειρα του ΟΗΕ Αντζελίνα Τζολί δήλωσε την συμπαράστασή της στις γυναίκες του Ιράν με μία ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο Ιnstagram δημοσιεύοντας εικόνες από την οργή που προκάλεσε ο θάνατος της Μαχσά Αμινί.

Στη λεζάντα έγραψε:

«Σεβασμός στις τολμηρές, ασυμβίβαστες, ατρόμητες γυναίκες του Ιράν. Σε όλες εκείνες που επιβίωσαν και αντιστάθηκαν για δεκαετίες. Σε εκείνες που σήμερα καταλαμβάνουν τους δρόμους, στην Μαχσά Αμινί και σε όλες τις νέες Ιρανές όπως αυτή».

Και συνεχίζει: «Οι γυναίκες δεν χρειάζονται αστυνόμευση της ηθικής τους, επανεκπαίδευση του μυαλού τους, έλεγχο του σώματός τους. Χρειάζονται ελευθερία να ζήσουν και να αναπνεύσουν χωρίς βία και απειλές», σημειώνει η ηθοποιός και καταλήγει: «προς όλες τις γυναίκες του Ιράν, είμαστε μαζί σας».

View this post on Instagram A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie)

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαφόν στην τιμή σε καυσόξυλα και πέλλετ

Αμαλιάδα: Μωρό κατάπιε μπαλάκι (εικόνες)

Καισαριανή: Ανήλικος μαχαίρωσε 16χρονο έξω από σχολείο