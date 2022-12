Οικονομία

Σταϊκούρας: Επί δύο ώρες έπεφταν… μπινελίκια με τους τραπεζίτες

«Σώζουμε κάποιους, δεν μπορώ να σώσω παραπάνω», είπε χαρακτηριστικά ο ΥΠΟΙΚ. Τι απάντησε στο ερώτημα αν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα πάρουν το επίδομα των 600 ευρώ.

Άστραψε και βρόντηξε ο Χρήστος Σταϊκούρας σχολιάζοντας την χθεσινή συνάντηση με τους τραπεζίτες στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Επί δύο ώρες μπινελικονόμασταν» είπε ο υπουργός, περιγράφοντας το οξυμμένο κλίμα που επικρατεί για το θέμα των δανείων.

«Είμαι ικανοποιημένος στο βαθμό που οι τράπεζες έφτασαν στα όρια τους. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απέχουμε ακόμη. Σώζουμε κάποιους, δεν μπορώ να σώσω παραπάνω» είπε ο υπουργός επισημαίνοντας ότι βρέθηκε μια λύση για περίπου 30.000 δανειολήπτες.

Η επόμενη συνάντηση όπως είπε θα είναι στις αρχές της επόμενης χρονιάς και πως θα συνεχίσει να πιέζει ώστε οι εκπρόσωποι των τραπεζών να γίνουν εμπροσθοβαρώς πιο ενεργοί.

Σε ό,τι αφορά το επίδομα των 600 ευρώ δήλωσε, «Όχι, δεν θα το πάρουν άλλοι. Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πάρουν εκτός έδρας και νυχτερινά».





