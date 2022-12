Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με τους πρωθυπουργούς του Βιετνάμ και της Ταϊλάνδης (εικόνες)

Η ανάπτυξη των σχέσεων, ο τουρισμός και το Θαλάσσιο Δίκαιο τα θέματα που «έπεσαν στο τραπέζι» στη συνάντηση των 3 χωρών.

Με τους πρωθυπουργούς, του Βιετνάμ Pham Minh, και της Ταϊλάνδης Prayut Chan-o-cha, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε- ASEΑΝ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Βιετνάμ εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση για την ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν εντείνει τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου, καθώς και η επιθυμία για ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε τις δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα του Τουρισμού, της ενέργειας και των υποδομών.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία, που αποδίδουν οι δύο χώρες στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και υπογράμμισε ότι ο δρόμος για τη διευθέτηση διαφορών είναι το Διεθνές Δίκαιο.

Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης Prayut Chan-o-cha, επισημοποιήθηκε η υπογραφή της συμφωνίας αμοιβαίας απαλλαγής διπλωματικών διαβατηρίων από υποχρέωση έκδοσης θεωρήσεων εισόδου.

