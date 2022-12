Πολιτισμός

Τατόι: Αναδεικνύεται το αγροκτηνοτροφικό απόθεμα του π. βασιλικού Κτήματος (εικόνες)

Στο πλαίσιο της πολιτικής στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανάπτυξη του π. βασιλικού κτήματος του Τατοϊου και την εφαρμογής καλών πρακτικών, υπεγράφη από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδωνα Κίντζιο, Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο τη μελέτη και ανάδειξη του αγροκτηνοτροφικού αποθέματος.Η Προγραμματική Σύμβαση εντάσσεται στην στρατηγική συνεργασιών του Υπουργείου για την διεπιστημονική προσέγγιση των πολιτιστικών αγαθών του κτήματος, με αξιοποίηση επιστημόνων ανάλογης εξειδίκευσης και εμπειρίας, και τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με εξωτερικούς φορείς εγνωσμένου κύρους.

Σύμφωνα με την πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανάπτυξη του κτήματος, ο τομέας της Αγροτικής Οικονομίας αποτελεί μία από τις πέντε θεματικές κατευθύνσεις (Ιστορία και Πολιτισμός, Υπαίθρια Άθληση και Αναψυχή, Αγροτική Οικονομία, Έρευνα και Γνώση, Ευεξία και Ηρεμία) της μελέτης βιωσιμότητας του κτήματος. Η συγκεκριμένη θεματική σκοπό έχει να αναβιώσει ουσιαστικά τον αγροτικό χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν το κτήμα, να αξιοποιήσει το brand name του κτήματος για τα προϊόντα, και να αποτελέσει πρόσθετο πόλο έλξης, διευρύνοντας την περίοδο και τον χρόνο παρουσίας των επισκεπτών.

Οι αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες ήταν βασικό στοιχείο της λειτουργίας του κτήματος από την εποχή του Γεωργίου Α’. Τα πρώτα κτήρια βοηθητικής και αγροτικής χρήσης εμφανίζονται στην περιοχή γύρω από το Ανάκτορο στο τοπογραφικό σχέδιο του Kaupert (1875), ενώ η αγροκτηνοτροφική παραγωγή συνεχίστηκε έως τα μέσα του 20ού αιώνα με προϊόντα τα οποία έφεραν την ετικέτα του κτήματος.

Μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συντάσσει τις κατευθυντήριες οδηγίες και αναδεικνύει καλές πρακτικές σε επίπεδο υποδομών και δράσεων για τον αγροκτηνοτροφικό τομέα. Μέσω των Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα τεκμηριώσει επιστημονικά αντικείμενα αγροκτηνοτροφικής χρήσης που βρέθηκαν στους χώρους του κτήματος, ώστε να συντηρηθούν και να αναδειχθούν ως μουσειακά τεκμήρια, και θα προκρίνει τις βέλτιστες πρακτικές για αναβίωση τομέων της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής. Οι δράσεις που προβλέπονται από το ερευνητικό έργο είναι :

Συγκέντρωση και καταγραφή υφιστάμενων στοιχείων και πληροφοριών, με στόχο την τεκμηρίωση και ανάδειξη των αντικειμένων που σχετίζονται με την αγροκτηνοτροφική παραγωγή.

Ιστορική έρευνα αναφορικά με την αγροκτηνοτροφική παραγωγή στο π. βασιλικό Κτήμα Τατοΐου και προτάσεις επανεκκίνησής της.

Επιλογή διακεκριμένων προϊόντων προς πώληση ή/και χρήση στα εδεσματολόγια (μενού) των χώρων φιλοξενίας και εστίασης του Κτήματος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διαθέτει μοναδική για τον ελληνικό χώρο εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα με αντικείμενο τον αγροκτηνοτροφικό τομέα. Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας είναι οι Δρ. Θεοφύλακτος Μασούρας, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Δρ. Πηνελόπη Μπεμπέλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

