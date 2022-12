Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Στον τελικό για το repeat οι Γάλλοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μεγάλο φαβορί του ημιτελικού κέρδισε την πρόκριση.

Ένα βήμα, από το γίνει η πρώτη ομάδα στην Ιστορία των Μουντιάλ, που θα κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο, μετά από την Βραζιλία το 1962, απέχει πλέον η Γαλλία. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει το απόγευμα της Κυριακής (18/12, 17:00) να επικρατήσει της Αργεντινής στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, αφού απόψε στο στάδιο Αλ Μπαϊτ της πόλης Αλ Κορ, νίκησε με 2-0 το Μαρόκο στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό, με τα γκολ των Τεό Ερναντέζ (5΄) και Κολό Μουανί στο 79΄!

Η κόντρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στο απόλυτο αουτσάιντερ του τουρνουά, ανέδειξε μεγάλους νικητές τους «τρικολόρ», στο πρώτο επίσημο ματς με το Μαρόκο. Η εμπειρία και η ποιότητα της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν υπερίσχυσε της θέλησης και του ενθουσιασμού των «Λιονταριών του Άτλαντα», που μπορεί να ηττήθηκαν στον ημιτελικό, αλλά με την εμφάνισή τους απέδειξαν ότι μόνο τυχαία δεν βρέθηκαν στην τετράδα του τουρνουά.

Οι σημαντικές απουσίες που είχε η Γαλλία (Ουπαμεκανό και Ραμπιό ταλαιπωρήθηκαν από ίωση και έμειναν εκτός ενδεκάδας) δεν την εμπόδισαν να κάνει ένα ονειρεμένο ξεκίνημα στον ημιτελικό.

Πριν τη συμπλήρωση πέντε λεπτών, οι «τρικολόρ» πήραν το προβάδισμα με το δύσκολο τελείωμα του Τεό Ερναντέζ από πλάγια θέση στη μικρή περιοχή. Προηγήθηκε η ασίστ του Γκριεζμάν στον Μπαπέ, το σουτ του οποίου κόντραρε πριν φτάσει η μπάλα στα πόδια του αριστερού φουλ μπακ της Μίλαν.

Το γκολ των παγκόσμιων πρωταθλητών έφερε ένα «τρελό» ρυθμό στο ματς, με τη μπάλα να παίζετε πάνω κάτω. Η ομάδα του Ρεγκραγκί αναγκάστηκε από νωρίς να βγει από την άμυνά της και να «ψάξει» για την ισοφάριση.





Το σουτ του Ουνάχι στο 10΄ έδιωξε δύσκολα στη γωνία του ο Λιορίς, την βραδιά που ο αρχηγός της Γαλλίας ισοφάρισε το ρεκόρ συμμετοχών γκολκίπερ σε Παγκόσμια Κύπελλα, φτάνοντας τις 19, όσες και ο «πορτιέρε» της Γερμανίας, Μάνουελ Νόιερ (στις 18 σταμάτησαν, ο Κλαούντιο Ταφαρέλ και ο Ζεπ Μάγερ).

Σε αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις βγήκε το Μαρόκο στο 16΄, αλλά το τελείωμα του Ζίγες από την πάσα του Μπουφάλ δεν ήταν το καλύτερο. Στην αμέσως επόμενη φάση, η Γαλλία έχασε τεράστια ευκαιρία για το 2-0, με τον Ζιρού να κερδίζει στο σπριντ τον Σαΐς και με αριστερό βολέ να σημαδεύει το δεξί δοκάρι του Μπόνο.

Οι «τρικολόρ» έχασαν νέα μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 36΄, αρχικά με τον Μπαπέ να βγαίνει απέναντι στον Μπόνο, αλλά το πλασέ του δεν ήταν καλό, ωστόσο, μετά την απόκρουση των αμυντικών του Μαρόκου, ο Ζιρού βρέθηκε μόνος του στο σημείο του πέναλτι και σε κενή ουσιαστικά εστία έστειλε τη μπάλα άουτ!

Το Μαρόκο ισοφάρισε τα δοκάρια στο 45΄, με το ανάποδο ψαλίδι του Γιαμίκ, ο οποίος επιχείρησε να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι και με τη βοήθεια του Λιορίς χτύπησε στο δεξί δοκάρι κι απομακρύνθηκε.

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν εξαιρετικός και στο β΄ μέρος, με τους Αφρικανούς να πιέζουν από τα πρώτα λεπτά. Στο 53΄ ο Κονατέ πήρε «τη μπουκιά από το στόμα» του Εν Νεσίρι, ο οποίος περίμενε απλά να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

Το Μαρόκο προσπαθούσε κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα να βρει το γκολ της ισοφάρισης, αλλά όσο περνούσε η ώρα κι αυτό δεν συνέβαινε, οι Γάλλοι άρχισαν να βγαίνουν περισσότερο στην αντεπίθεση για να «τελειώσουν» το ματς.

Από το φάουλ του Γκριεζμάν στο 72΄ ο Τιράμ πήδηξε πιο ψηλά απ΄ όλους, αλλά η κεφαλιά του δεν απείλησε την εστία του Μπόνο. Ο ημιτελικός τελείωσε στο 79΄. Πάλι από προσπάθεια του Μπαπέ, το σουτ του οποίου βρήκε στο πόδι του Εζ Αμπντέ, στρώθηκε στον Κολό Μουανί, ο οποίος δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο σκόραρε το γκολ που «κλείδωσε» τη νίκη-πρόκριση των «μπλε».

Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος ακύρωσε τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής ΕΕ- Νοτιοανατολικής Ασίας για να ταξιδέψει σήμερα στο Κατάρ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Η Μανταλένα Καϊλή μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Άρτα: Ξυλοκόπησε άγρια την 85χρονη γιαγιά του

ΑΕΛ - Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελία από 25χρονη για ποδοσφαιριστή