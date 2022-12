Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Στο Κατάρ ο Μακρόν για τον ημιτελικό Γαλλίας - Μαρόκου

Ο Μακρόν θα παρακολουθήσει από κοντά τον αποψινό ημιτελικό αγώνα της χώρας του εναντίον του Μαρόκου.



Όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ πριν δύο εβδομάδες, ο Εμανουέλ Μακρόν ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Εθνική Γαλλίας και υποσχέθηκε ότι - εάν προκριθεί στα ημιτελικά - θα ταξιδέψει μέχρι το Κατάρ για να υποστηρίξει τους παίκτες.

Τελικά, έφτασε η ώρα να κρατήσει την υπόσχεσή του και ο Γάλλος πρόεδρος ακύρωσε τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής ΕΕ- Νοτιοανατολικής Ασίας για να ταξιδέψει σήμερα στο Κατάρ.

Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, περίπου 10.000 μέλη της αστυνομίας θα κινητοποιηθούν σε όλη τη χώρα για τον αγώνα του Μουντιάλ, έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τη νίκη του Μαρόκου επί της Πορτογαλίας την περασμένη εβδομάδα.

Το 2018, ο Εμανουέλ Μακρόν ταξίδεψε στη Μόσχα για τον τελικό του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας - Κροατίας και πανηγύρισε θερμά την «στέψη» της Γαλλίας (κεντρική φωτό).

