Τρίκαλα: Οδηγός “εκσφενδονίζει” δικυκλιστή και τον εγκαταλείπει (βίντεο)

Καρέ - καρέ η σύγκρουση και οι οδυνηρές συνέπειες για τον οδηγό του δίκυκλου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έσπευσε να φύγει, αφήνοντας αβοήθητο το θύμα του.

Βίντεο που προκαλεί αίσθηση είναι αυτό που έφερε στην δημοσιότητα το Trikalanews.gr από το τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη, που είχε γίνει πριν λίγες μέρες στον περιφερειακό Τρικάλων, μετά το Δέλτα Λαρίσης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, το ΙΧΕ αυτοκίνητο που από την δεξιά πλευρά του δρόμου, στρίβει αριστερά κάνοντας ουσιαστικά αναστροφή, συγκρούεται με το μηχανάκι που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός του δίκυκλου εκσφενδονίζεται, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου, εγκαταλείπει το σημείο ανενόχλητος.





Μετά από έρευνες του Τμήματος Τροχαίας, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός εντοπίστηκε και πρόκειται για έναν 72χρονο από χωριό του Δήμο Φαρκαδόνας.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε πως εγκατέλειψε το σημείο και το θύμα, καθώς τρομοκρατήθηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη.

Όσον αφορά τον οδηγό του δίκυκλου, περίπου 45 ετών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο για αρκετές ημέρες, επέστρεψε στο σπίτι του.

Η ζωή του όμως από εκείνη την ημέρα, έχει αλλάξει πολύ και κυρίως έχει δυσκολέψει καθώς δεν μπορεί να φροντίσει τους δύο υπερήλικες γονείς του, αλλά χρειάζεται ο ίδιος βοήθεια

