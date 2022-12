Κοινωνία

Τροχαίο - Χαλκίδα: Θρήνος για την ανήλικη που σκοτώθηκε (εικόνες)

Το άτυχο κορίτσι ήταν συνοδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που οδηγούσε ένας 18χρονος. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού.



Ανείπωτος είναι ο θρήνος για την 17χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο το βράδυ της Τετάρτης, στον κεντρικό δρόμο της Χαλκίδας, επί της οδού Στύρων, στη περιοχή Καμάρες.



Η άτυχη 17χρονη ήταν συνοδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που οδηγούσε ένας 18χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε παρακείμενο μαντρότοιχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η 17χρονη.

Το αυτοκίνητο, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Η ανήλικη κοπέλα ανασύρθηκε, από πυροσβέστες, χωρίς τις αισθήσεις της και στο Νοσοκομείο Χαλκίδας που μεταφέρθηκε στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος οδηγός νοσηλεύεται ταυματισμένος.





Τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας, ενώ σημειώνεται ότι στη περιοχή έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν ουκ ολίγα τροχαία.

