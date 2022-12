Κοινωνία

Πάτρα: Συλλήψεις για “πειρατεία” συνδρομητικών καναλιών - Λεία “μαμούθ” για την σπείρα (εικόνες)

Πώς δρούσε το κύκλωμα "πειρατείας". Τεράστια η οικονομική ζημιά για εταιρείες παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, προχώρησε η Ασφάλεια Πατρών, συλλαμβάνοντας στην Πάτρα και στην Αθήνα, επτά άτομα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει προκύψει ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ, οι ζημιές στις εταιρείες παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, ανέρχονται περίπου στα 10.000.000 ευρώ, ενώ οι «πελάτες» τους φθάνουν περίπου τους 2.000.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τα τελευταία έξι χρόνια, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, παράνομο λογισμικό, καθώς και ειδικούς αποκωδικοποιητές.

Με αυτά λοιπόν τα μέσα κατάφερναν να αποκωδικοποιούν και να αναμεταδίδουν, με παράνομο τρόπο, τηλεοπτικά προγράμματα προστατευόμενων συνδρομητικών τηλεοπτικών οργανισμών, εισπράττοντας συνδρομές για τις παράνομες υπηρεσίες που παρείχαν.

Τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας πελατολόγιο στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, είχαν δημιουργήσει παράνομη διαδικτυακή πλατφόρμα και ανάλογα με την ηγετική θέση και τον ρόλο που κατείχαν, λειτουργούσαν ως διαχειριστές ή ως πωλητές, τόσο των παράνομων διαδικτυακών παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και των παράνομων συσκευών αναμετάδοσης.

Επίσης, τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης συνδρομητών εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε κινητό τηλέφωνο, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα του πελατολογίου τους, και ειδικότερα όσον αφορά την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων, την ημερομηνία λήξης περιόδου συνδρομής με βάση την πληρωμή, την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) κ.α.

Ακόμη, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες της Ασφαλείας Πατρών, τρία από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν στη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, ιδρύοντας επιχειρήσεις σε Πάτρα και Ιωάννινα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εμπορία ειδών αρτοποιίας, λιανικού εμπορίου προϊόντων καφέ και εμπορίας μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και στα αυτοκίνητά τους, οι αστυνομικοί της Ασφαλείας Πατρών, βρήκαν, μεταξύ άλλων, έξι αυτοκίνητα, μεγάλο αριθμό συσκευών IPTVBOXES, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μέσα αποθήκευσης και το χρηματικό ποσό των 60.910 ευρώ.

Επιπλέον, βρέθηκαν προγράμματα σχετικά με την λειτουργία των συσκευών IPTVBOXES, καθώς και ειδικά προγράμματα διαχείρισης πελατών, από τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, προκύπτει ότι οι «πελάτες» της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνούν τα 1.950 άτομα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

