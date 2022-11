Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για “πειρατεία” συνδρομητικών καναλιών

Ένας εκ των συλληφθέντων δεν δίσταζε να βάζει αγγελίες για να διαφημίζει την παράνομη πρόσβαση σε συνδρομητικές υπηρεσίες.

Σε «πειρατεία» συνδρομητικών καναλιών επιδίδονταν 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη, επίσης, ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση, 50χρονος που του προμήθευε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Έπειτα από έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι ο 47χρονος είχε αναρτήσει τουλάχιστον έντεκα αγγελίες πώλησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού που παρείχε παράνομα πρόσβαση σε συνδρομητικές υπηρεσίες.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι από τον Μάρτιο του 2021 έως σήμερα, ο 47χρονος, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, είχε αποστείλει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών περισσότερα από σαράντα πέντε δέματα σε όλη την Ελλάδα.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται σε 147.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η πώληση των ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ η αντίστοιχη ζημία σε διαφυγόντα έσοδα των συνδρομητικών εταιρειών υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατ' επάγγελμα και για απάτη με υπολογιστή κατά συναυτουργία.

