Τάσεις MRB: κλείνει η “ψαλίδα” μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

"Αγκάθι" για τους πολίτες, η ακρίβεια, η υγεία και η ανεργία. Τι δείχνουν τα στοιχεία της MRB.

Σύμφωνα με τις τάσεις της MRB, η Νέα Δημοκρατία, έχει προβάδισμα, 5,4 % μονάδων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου.

Μεταξύ άλλων οι τάσεις δείχνουν τις ανησυχίες των πολιτών, αλλά και το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Πιο συγκεκριμένα, η ΝΔ μετρά ποσοστό 28,5 % με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 23,1 %, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής να βρίσκεται στο 11,3 %, το ΚΚΕ 5,1%, η Ελληνική Λύση 4,5 %, ΜέΡΑ 25 2,9 %, Ελληνες-Εθνικό Κόμμα 2,7 %, Πατριωτική Ενωση 1.1 % και Εθνική Δημιουργία 1%.

«Άλλο Κόμμα» επέλεξε το 4,8 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 15 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα-Δεν απαντώ» 9,9 % και «Λευκό-Άκυρο-Αποχή» 5,1 %.

Στην παράσταση νίκης, προηγείται με 45,2 % η ΝΔ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 25.3 %. Η επιλογή «Κανένα κόμμα» καταγράφει ποσοστό 14 %. Ακολουθούν «Άλλο κόμμα» με ποσοστό 7,9 % και «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» με ποσοστό 7.6 %.

Στο ερώτημα ποιο από τα δύο κόμματα, ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλατε να κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, το 33,5 % απαντά η ΝΔ, το 30,6 % ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 25,7% κανένα κόμμα.

Στο ερώτημα ποιο από τα δύο κόμματα, ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, θα σας ενοχλούσε αν κερδίσει έστω και με μία ψήφο διαφορά στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, το 41,6 % απαντά ΝΔ και το 38% απαντά ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά το ερώτημα ποιον θεωρείτε καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 39,3% των ερωτηθέντων και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας το 31,3%, ενώ «Κανένας από τους δύο» απαντά το 23,6%.

Σύμφωνα με τις τάσεις της MRB, οι πολίτες θεωρούν ότι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι ο Πληθωρισμός/Ακρίβεια με 58,6 %, η Υγεία/Περίθαλψη με 41,9 % και η Ανεργία με 34,9 %.

Σε ό,τι αφορά τους δείκτες αισιοδοξίας και συγκεκριμένα στο ερώτημα «πώς πιστεύετε ότι πάνε τα πράγματα γενικά στη χώρα μας», το 61,2 % απαντά «Πολύ άσχημα-Αρκετά άσχημα», ενώ το 11% απαντά «Πολύ καλά-Αρκετά καλά».

Στο ερώτημα, «πώς κρίνετε σε γενικές γραμμές σήμερα την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας», το 61,6 % απαντά «Πολύ κακή – κακή» και το 9,2 % απαντά «Πολύ καλή-καλή».

Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, το 51,1% των ερωτηθέντων απαντούν πολύ και αρκετά, στο «Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών».

