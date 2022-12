Κόσμος

Λίβανος: Νεκρός Ιρλανδός κυανόκρανος (εικόνες)

Αυτοκίνητο με αποστολή του ΟΗΕ έγινε στόχος πυροβολισμών στο Λίβανο.

Επτά σφαίρες διαπέρασαν το όχημα όπου επέβαιναν Ιρλανδοί κυανόκρανοι της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) που έγιναν στόχος επίθεσης στο νότιο Λίβανο, με τον οδηγό του οχήματος να πέφτει νεκρός από σφαίρα στο κεφάλι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια λιβανέζικη δικαστική πηγή.

Σύμφωνα με την πηγή, οι άλλοι τρεις στρατιώτες που επέβαιναν στο όχημα τραυματίστηκαν όταν στη συνέχεια αυτό χτύπησε σε πυλώνα και ανατράπηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε χωριό στο νότιο Λίβανο όπου η σιιτική ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία.

Σε ανακοίνωσή της νωρίτερα, η δύναμη του ΟΗΕ ανέφερε ότι "ένας κυανόκρανος σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν την νύχτα που πέρασε σε περιστατικό κοντά στο χωριό Αλ Ακμπίγια, ακριβώς έξω από τη ζώνη επιχειρήσεων της UNIFIL".

Η δύναμη του ΟΗΕ προσθέτει ότι "ξεκίνησε έρευνα για να διευκρινιστεί ακριβώς τι συνέβη".

