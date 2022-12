Κόσμος

Μόσχα: Eξοπλίζουν καταφύγια σε πολυκατοικίες και εμπορικά

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών στη Ρωσία, είπε ότι τα καταφύγια σε πολυκατοικίες παρέχουν προστασία στον πληθυσμό από πυραύλους, βόμβες και πλήγματα πυροβολικού.

(εικόνα αρχείου)

Οι αρχές εξοπλίζουν τα καταφύγια που υπάρχουν στις πολυκατοικίες και στα εμπορικά κέντρα στην περιοχή της Μόσχας, δήλωσε στην ολομέλεια της Δούμας της περιφέρειας της Μόσχας ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών, Σεργκέι Πολετίκιν.

Ο βουλευτής Όλεγκ Εμιλιάνοφ ρώτησε τον Πολετίκιν κατά την διάρκεια της ολομέλειας για την κατάσταση των καταφυγίων στην συνοικία Ράμεσνκι, καθώς όπως ισχυρίσθηκε μερικά καταφύγια βρίσκονται σε «καταστροφική κατάσταση».Ο Πολετίκιν απαντώντας είπε ότι «τα καταφύγια σε πολυκατοικίες» σε σχέση με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα τώρα στην Ουκρανία, «παρέχουν προστασία στον πληθυσμό από πυραύλους, βόμβες και πλήγματα πυροβολικού.Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε όλες τις πολυκατοικίες από τον τομέα των κοινωφελών υπηρεσιών και θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 25 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η απόφαση του επιχειρησιακού επιτελείου».

Ο ίδιος είπε ότι τα καταφύγια στις πολυκατοικίες και στα εμπορικά κέντρα εξασφαλίζουν την προστασία έως 15 εκατομμυρίων κατοίκων και πρόσθεσε ότι οι αρχές αποφάσισαν να μην κρεμάσουν πινακίδες με ακριβείς διευθύνσεις των καταφυγίων για να μην «θορυβηθεί ο κόσμος».Τα καταφύγια θα διαθέτουν πρίζες, φώτα, πόσιμο νερό και έναν χώρο σαν καθιστικό.Σύμφωνα με το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, δεν θα είναι δυνατόν να περάσει κανείς περισσότερο από μία ώρα στον χώρο του καταφυγίου.

Τον Νοέμβριο, τοποθετήθηκαν πινακίδες σε περισσότερα από τρεις χιλιάδες σπίτια στο Νοβοκουζνέτσκ που έδειχναν τη θέση των καταφυγίων. Τα περισσότερα καταφύγια βρίσκονται στα υπόγεια πολυκατοικιών.Επίσης, ο αντιδήμαρχος του Μπέλγκοροντ Βαλεντίν Ντεμίντοφ υποσχέθηκε να δημοσιεύσει έναν διαδραστικό χάρτη των καταφυγίων και να τοποθετήσει πινακίδες σε όλη την πόλη με τις διευθύνσεις των πλησιέστερων καταφυγίων.

