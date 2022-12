Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται επιδόματα και έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους στις 20 Δεκεμβρίου.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν τα επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενώ παράλληλα, την ίδια ημερομηνία θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 274.373 - 33.053.180 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 224.676 - 47.763.942 ευρώ

Αναπηρικά: Δικαιούχοι 174.892 - 71.472.302 ευρώ

Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 817 - 247.694 ευρώ

Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 5.963 - 210.263 ευρώ

Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 16.889 - 5.733.275 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 18.416 - 6.400.455 ευρώ

Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 221 - 175.522 ευρώ

Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 12.291 - 12.354.000 ευρώ

Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 820.047 - 153.795.919 ευρώ

Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 736 - 355.800 ευρώ

ροστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5 - 5.000 ευρώ

Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 474 - 241.878 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.549.800

Σύνολο καταβολών 331.809.230 ευρώ

Οι έκτακτες καταβολές της 20ής Δεκεμβρίου:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 224.938 - 47.714.859 ευρώ

Αναπηρικά: Δικαιούχοι 139.893 - 34.973.250 ευρώ

Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 820.047 - 118.609.449 ευρώ

Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 72 - 18.750 ευρώ

Ανασφάλιστοι, «Σύνταξη»: Δικαιούχοι 15.398 - 3.849.500 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων: Δικαιούχοι 17.497 - 4.374.250 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.217.845

Σύνολο καταβολών: 209.540.058 ευρώ

