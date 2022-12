Κοινωνία

Αιγάλεω: Εφιάλτης στα χέρια ληστών για ζευγάρι

Πως κατάφεραν να αναρριχηθούν και να εισβάλουν σε διαμέρισμα, όπου φίμωσαν και έδεσαν τα θύματα τους.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ζευγάρι μέσα στο σπίτι του στο Αιγάλεω όταν έπεσε στα χέρια αδίστακτων ληστών, οι οποίοι τους έδεσαν και έφυγαν με λεία 8.000 ευρώ.

Οι αναρριχητές ληστές, χθες στις επτά και μισή το πρωί, παραβίασαν την πόρτα από το δώμα, και κατέβηκαν στον 2ο όροφο.

Εκεί ακινητοποίησαν τον 60χρονο ιδιοκτήτη και την 57χρονη σύζυγό του, τους έδεσαν χειροπόδαρα και τους φίμωσαν.

Στη συνέχεια, ανενόχλητοι οι δύο κακοποιοί, έψαξαν όλα τα δωμάτια, βρήκαν σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, 8.000 ευρώ, χρυσές λίρες και χρυσαφικά μεγάλης αξίας, και εξαφανίστηκαν.

Μετά από λίγα λεπτά τα θύματα, κατάφεραν να λυθούν, και ενημέρωσαν την αστυνομία.

Κλιμάκιο της Σήμανσης ερεύνησε τους χώρους που κινήθηκαν οι ληστές για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αιγάλεω, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

