Μητσοτάκης: Φροντίζω να διαβάζω κάθε μέρα

Σε αφιέρωμα για το βιβλίο μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μοιράστηκε τους αγαπημένους του συγγραφείς, αλλά και τις αναγνωστικές του συνήθειες.

«Φροντίζω να διαβάζω κάθε μέρα. Ειδικά το βράδυ πριν κοιμηθώ, υπάρχει πάντα ένα βιβλίο στο κομοδίνο μου. Και εναλλάσσομαι - συνήθως τα βράδια προσπαθώ να διαβάζω λογοτεχνία και μέσα στη μέρα να διαβάζω τα μη λογοτεχνικά, πιο επιστημονικά μου βιβλία. Αλλά σίγουρα, έστω και δύο σελίδες κάθε βράδυ προσπαθώ να διαβάζω και αυτός είναι και ο λόγος που ποτέ δεν είχα στο δωμάτιό μου τηλεόραση, για να μπορώ να διαβάζω» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σε αφιέρωμα για το βιβλίο.

Μιλώντας για τους αγαπημένους του συγγραφείς, σημειώνει ότι αγαπημένος του Έλληνας λογοτέχνης είναι ο Καραγάτσης και από τους σύγχρονους ο Χωμενίδης, του οποίου, όπως χαρακτηριστικά είπε, το βιβλίο του «Τζίμη στην Κυψέλη», το τελείωσε πριν από λίγο. Επίσης αναφέρει ότι ένα μη λογοτεχνικό ενδιαφέρον βιβλίο που διάβασε είναι «Η Σιδηρά Δεκαετία» του Πλουμίδη.

«Διαβάζω πολλή Ιστορία, και με αφορμή τα 200 χρόνια εκδόθηκαν και πολύ σημαντικά βιβλία για τη σύγχρονη ιστορία, τα οποία είναι και πολύ ποιοτικά και συνεισφέρουν γενικά στην καλύτερη κατανόηση του τι έχει γίνει τα τελευταία 200 χρόνια» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι διαβάζει ψηφιακά βιβλία και προσθέτει «η μεγάλη ομορφιά που ανακάλυψα στο ηλεκτρονικό βιβλίο είναι ότι μπορώ να υπογραμμίζω αυτά τα οποία θέλω και στη συνέχεια να κρατώ ό,τι έχω υπογραμμίσει. Πράγμα το οποίο εξακολουθώ να κάνω και στα φυσικά βιβλία, αλλά εκεί πρέπει να γυρίσω στο βιβλίο και να αναζητήσω αυτά που έχω υπογραμμίσει».

Ερ:«Υπάρχει το περιθώριο του χρόνου ο πρωθυπουργός της χώρας, στους σύνθετους καιρούς που ζούμε, να δραπετεύει στον κόσμο ενός βιβλίου;

Βεβαίως. Φροντίζω να διαβάζω κάθε μέρα. Ειδικά το βράδυ πριν κοιμηθώ, υπάρχει πάντα ένα βιβλίο στο κομοδίνο μου. Και εναλλάσσομαι - συνήθως τα βράδια προσπαθώ να διαβάζω λογοτεχνία και μέσα στη μέρα να διαβάζω τα μη λογοτεχνικά, πιο επιστημονικά μου βιβλία. Αλλά σίγουρα, έστω και δύο σελίδες κάθε βράδυ προσπαθώ να διαβάζω και αυτός είναι και ο λόγος που ποτέ δεν είχα στο δωμάτιό μου τηλεόραση, για να μπορώ να διαβάζω.

Τι είδους βιβλία επιλέγετε να διαβάζετε; Έχετε αγαπημένο συγγραφέα;

Απ: Έχω πάρα πολλούς αγαπημένους συγγραφείς, αλλά αν μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος μου Έλληνας λογοτέχνης, είναι σαφέστατα ο Καραγάτσης. Και από τους σύγχρονους, μπορώ να πω ανεπιφύλακτα -από τους λογοτέχνες- ο Χωμενίδης, του οποίου και το τελευταίο βιβλίο, τον «Τζίμη στην Κυψέλη», το τελείωσα πριν από λίγο.

Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε και για ένα μη λογοτεχνικό βιβλίο. Αυτό το οποίο τελείωσα τώρα, «Η Σιδηρά Δεκαετία» του Πλουμίδη, είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Διαβάζω πολλή Ιστορία, και με αφορμή τα 200 χρόνια εκδόθηκαν και πολύ σημαντικά βιβλία για τη σύγχρονη ιστορία, τα οποία είναι και πολύ ποιοτικά και συνεισφέρουν γενικά στην καλύτερη κατανόηση του τι έχει γίνει τα τελευταία 200 χρόνια.

Προέρχεστε από μια οικογένεια με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Ποιος ήταν εκείνος από το περιβάλλον σας που σας μύησε στην αγάπη για τα βιβλία;

Και ο πατέρας μου και η μάνα μου, ο καθένας με τον δικό του διαφορετικό τρόπο. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από μικρή ηλικία, με θυμάμαι να διαβάζω.

Διαβάζετε ψηφιακά βιβλία;

Ναι, διαβάζω. Η μεγάλη ομορφιά που ανακάλυψα στο ηλεκτρονικό βιβλίο είναι ότι μπορώ να υπογραμμίζω αυτά τα οποία θέλω και στη συνέχεια να κρατώ ό,τι έχω υπογραμμίσει. Πράγμα το οποίο εξακολουθώ να κάνω και στα φυσικά βιβλία, αλλά εκεί πρέπει να γυρίσω στο βιβλίο και να αναζητήσω αυτά που έχω υπογραμμίσει».

