Μάνδρα Αττικής: 161 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες

Η Δίωξη Ναρκωτικών εντόπισε χασισοφυτεία σε γλάστρες. Αναζητούνται οι καλλιεργητές.

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίστηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφαλείας Αττικής, στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής.

Κατά την διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 161 δενδρύλλια κάνναβης, που ήταν φυτευμένα σε γλάστρες.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καλλιεργητών.

