Μουντιάλ 2022: Η Κροατία το χάλκινο μετάλλιο

Κροατία... όπως και το 1998, τρίτη θέση στο Κατάρ!

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά (1998), η Κροατία επανέλαβε την επιτυχία που είχε σημειώσει στα γήπεδα της Γαλλίας. Με το ίδιο σκορ που είχε επιβληθεί τότε εναντίον της Ολλανδίας (2-1), επικράτησε απόψε και του Μαρόκου στο «μικρό τελικό» του Μουντιάλ του Κατάρ και κατέκτησε την 3η θέση στο τουρνουά.

Η δεύτερη συνάντηση των δύο ομάδων στο Μουντιάλ, στο στάδιο «Καλίφα Ιντερνάσιοναλ» της Ντόχα, (σ.σ. η πρώτη ήταν στην φάση των ομίλων και είχε τελειώσει ισόπαλη χωρίς τέρματα) ανέδειξε νικήτρια την «Χρβάτσκα» με τα υπέροχα γκολ των Γκβάρντιολ και Όρσιτς στο πρώτο μέρος, ενώ από την πλευρά τους οι Αφρικανοί είχαν προσωρινά ισοφαρίσει με τον Ντάρι.

Απαλλαγμένες από το άγχος οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με ξεκάθαρη διάθεση να παίξουν ανοιχτό ποδόσφαιρο, προς τέρψην των περίπου 45.000 οπαδών που βρέθηκαν στις εξέδρες του «Καλίφα Ιντερνάσιοναλ» της Ντόχα.

Στην πρώτη αξιόλογη φάση στο ματς οι Κροάτες πήραν προβάδισμα στο 7΄ με την κεφαλιά-ψαράκι του Γκβάρντιολ μετά από την «κομπίνα» που έκαναν στο φάουλ που εκτέλεσε ο Μόντριτς (στα 37 του χρόνια έπαιξε και στα 7 ματα της Κροατίας στο Κατάρ) και βρήκε τον Πέρισιτς κι ο τελευταίος με το κεφάλι έδωσε την ευκαιρία στον 20χρονο κεντρικό αμυντικό να σκοράρει για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Η «απάντηση» των Μαροκινών ήταν άμεση. Δύο λεπτά μετά το γκολ του στόπερ της Λειψίας, ήταν η σειρά του Ντάρι να νικήσει από πολύ κοντά τον Λιβάκοβιτς, ο οποίος αιφνιδιάστηκε μετά την κεφαλιά προς τα πίσω του Μάγερ, στην προσπάθειά του ν΄ απομακρύνει τη μπάλα μετά το φάουλ που εκτέλεσαν οι Αφρικανοί.

Στο 18΄ η κεφαλιά του Κράμαριτς κατέληξε στην αγκαλιά του Μπόνο. Ο γκολκίπερ της Σεβίλης έκανε σωτήρια επέμβαση στο συρτό σουτ του Μόντριτς, στο 24΄ και στην εξέλιξη της φάσης δεν επέτρεψε στον Λιβάγια να σκοράρει από πολύ κοντά (απομάκρυνε σωτήρια με το χέρι την μπάλα πριν αυτή φτάσει στα πόδια του άλλοτε επιθετικού της ΑΕΚ).

Το Μαρόκο απείλησε στο 29΄, με τον Χακίμι να βγάζει τη σέντρα από δεξιά και τον Εν Νεσίρι να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από την πορεία της μπάλας, χάνοντας έτσι μοναδική ευκαιρία για το 2-1.

Τελικά, τρία λεπτά πριν από το 45΄, ο Όρσιτς με εξαιρετικό τελείωμα, μετά από πάσα του Λιβάγια, πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ του Μουντιάλ κι έδωσε ξανά προβάδισμα στην «Χρβάτσκα».

Το β΄ μέρος ξεκίνησε με τους Κροάτες ν΄ απειλούν πρώτοι, στο 47ο λεπτό. Το σουτ του Όρσιτς, όμως, μέσα από την περιοχή βρήκε στο σώμα αμυντικού του Μαρόκου κι έφυγε κόρνερ.

Μέχρι το 75ο λεπτό δεν υπήρχαν φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Η ομάδα του Ντάλιτς κρατούσε σχετικά εύκολα μακριά από την περιοχή της τους Αφρικανούς, ωστόσο, 15 λεπτά πριν το 90΄ ο Εν Νεσίσρι νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Λιβάκοβιτς, ο οποίος έκανε σωτήρια επέμβαση στο σουτ του επιθετικού της Σεβίλης.

Στο 87΄ ο Κόβασιτς απέτυχε να «κλειδώσει» τη νίκη της ομάδας του, όταν αστόχησε απέναντι από τον Μπόνο.

Διαιτητής: Αλ Γιασίμ (Κατάρ)

Κίτρινες: Ουνάχι, Αμαλάχ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Γκβάρντιολ, Όρσιτς (90+5΄ Γιάκιτς), Μάγερ (66΄ Πέτκοβιτς), Μόντριτς, Κόβατσιτς, Πέρισιτς, Λιβάγια (66΄ Πάσαλιτς), Κράμαριτς (61΄ Βλάσιτς)

ΜΑΡΟΚΟ (Βαλίντ Ρεγκραγκί): Μπόνο, Χακίμι, Ντάρι (64΄ Μπενούν), Ελ Γιαμίκ (67΄ Αμαλάχ), Ατιάτ Αλάχ, Σαμπίρι (46΄ Σαΐρ), Αμραμπάτ, Ελ Κανούς (56΄ Ουνάχι), Ζίγες, Εν Νεσίρι, Μπουφάλ (64΄ Ζαρούρι)

