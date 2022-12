Τοπικά Νέα

Τροχαίο σοκ στην Εύβοια: Ο οδηγός κοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι (εικόνες)

Τον πήρε ο ύπνος στο τιμόνι, τούμπαρε το αυτοκίνητο και κατέληξε έξω από ένα σπίτι. Εικόνες - σοκ από το σημείο του ατυχήματος...

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 22:00 στη Νέα Αρτάκη στην Εύβοια, καθώς ένα αυτοκίνητο τούμπαρε, αφού ο οδηγός του κοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, ο 50χρονος οδηγός του αυτοκινήτου κατευθυνόταν από την Νέα Αρτάκη προς τον Πισσώνα στην Εύβοια, όταν τον πήρε ο ύπνος την ώρα που οδηγούσε.

Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, αυτό τούμπαρε και στο τέλος έπεσε πάνω σε κάγκελα ενός σπιτιού, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα.

Ωστόσο, ευτυχώς, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα με την βοήθεια των εθελοντών της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης καθώς και των πυροσβεστών από τη Χαλκίδα.

Στο σημείο αστυνομικοί της Τροχαίας Χαλκίδας για την καταγραφή του Περιστατικού.

Πηγή: eviathema.gr

