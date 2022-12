Πολιτική

“Qatar Gate”: η διαδρομή του χρήματος, τα... μπιμπερό και οι ΜΚΟ “πλυντήρια” (βίντεο)

Νέες αποκαλύψεις και για τις βαλίτσες με τα χρήματα που εντοπίστηκαν στο σπίτι της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Τη διαδρομή των χρημάτων από το Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο, προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές, σε Βρυξέλλες και Μιλάνο προκειμένου να βρουν κάθε εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο διαφθοράς "Qatar Gate", στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται και η Εύα Καϊλή αλλά και πρόσωπα της οικογενείας της.

Οι ΜΚΟ "Χωρίς ειρήνη δεν υπάρχει δικαιοσύνη" και "Καταπολεμώντας την ατιμωρησία" μοιράζονται την ίδια διεύθυνση σε ακριβή συνοικία των Βρυξελλών. Κανείς δεν ανοίγει την πόρτα στα δυο γραφεία που εμπλέκονται στο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ρομπέρτα Μάτσολα, πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, δήλωσε χαρακτηριστικά: "Τo μήνυμα μου είναι πως δεν θα υπάρξει ατιμωρησία, δεν θα κρυφτεί η υπόθεση κάτω από το χαλί, θα κάνω ότι είναι δυνατόν μαζί με τους συναδέρφους μου για να αποκαταστήσουμε τη θέση του οίκου της δημοκρατίας."

Το Ιταλικό πρακτορείο ANSA δημοσιεύει νέες πληροφορίες για την βαλίτσα με τις 750.000 ευρώ που μετέφερε ο πατέρας της Εύας Καιλή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκτός από μετρητά, περιείχε και προσωπικά αντικείμενα, ένα μπιμπερό, γάλα και ένα ipad για την δίχρονη κόρη της πρώην αντιπροέδρου του ευρωκοινοβουλίου.

Ο Ιρλανδός Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, Τόμας Μπουρν, ανέφερε σχετικά: "Όταν δει κάποιος τη φωτογραφία με τα χρήματα σε στοίβες πάνω στο τραπέζι αυτό τα λέει όλα. Το μέγεθος των μετρητών… κανείς δεν το έχει ξαναδεί… Αν κάποιος δέχεται αυτό το ποσό, είτε σε βαλίτσα είτε με όποια άλλη μέθοδο παράνομα είναι εχθρός της δημοκρατίας."

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Εύας Καιλή, ο πατέρας της κλήθηκε να απομακρύνει τα χρήματα από το σπίτι όταν εκείνη τα εντόπισε και του ζήτησε να τα επιστρέψει στον ιδιοκτήτη της που μέχρι σήμερα δεν έχει κατονομάσει.

Ο αναλυτής, Τζέικόμπ Κιρκεγαρντ, τόνισε: "Υπόθεση διαφθοράς παλιάς σχολής. Χωρίς κρυπτό νομίσματα, χωρίς κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά μια καλή παλαιομοδίτικη βαλίτσα με μετρητά. Για εμένα αποτυπώνει πως οι άνθρωποι αυτοί δεν φοβούνταν το σύστημα δεν φοβούνταν ότι θα τους πιάσουν."

Τα "πρόσωπα - κλειδιά" στο σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοωβούλιο

Οι αρχές ε Βέλγιο και Ιταλία, έχουν πραγματοποιήσει 20 εφόδους. Οι βαλίτσες με τα λεφτά, τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές που έχουν κατασχεθεί ξετυλίγουν ώρα με την ώρα την διαδρομή του μαύρου χρήματος.

Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, φέρεται να ήταν ο συνδετικός κρίκος με την ηγετική ομάδα της οργάνωσης και η σύντροφος του Έυα Καιλή, στην κατάλληλη θέση για να προωθεί τις θέσεις της.

Όπως αναφέρει ο βέλγος δημοσιογράφος, Πέτερ Κλεπέ, "Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως ο άνθρωπος που ομολόγησε τα αδικήματα και ισχυρίζεται πως η Εύα Καιλή είναι αθώα, είναι ο σύντροφος της Εύας Καιλή και έχουν και ένα παιδί μαζί, επομένως έχει κάθε λόγο για να την αθωώσει…"

ΜΚΟ σε ρόλο "πλυντηρίων" για το μαύρο χρήμα

Στα γραφεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντόνιο Παντζέρι, που φέρεται ως ο εγκέφαλος στην υπόθεση χρηματισμού από το κατάρ τα φώτα παραμένουν σβησμένα.

Τα ίδια τα λόγια του Παντσέρι στην ιστοσελίδα της οργάνωσής αντηχούν την ειρωνεία του σκανδάλου. « Αν πρόκειται να συνεχίσουμε να κινούμαστε προς τη δικαιοσύνη, η λογοδοσία οφείλει να είναι το φως που θα μας οδηγεί».

