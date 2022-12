Πολιτική

“Qatar Gate”: Η ΜΚΟ της αδερφής της Εύας Καϊλή, Μανταλένας στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών σχετικά με τη ΜΚΟ της Μανταλένας Καϊλή.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Μετά την εταιρεία ακινήτων που ίδρυσε η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της Φραντζέσκο Τζόρτζι με έδρα στο Κολωνάκι και τις αγοραπωλησίες της, οι ελληνικές αρχές στρέφουν το ενδιαφέρον τους και προς την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ίδρυσε η αδελφή της Καϊλή, Μανταλένα το 2017.

Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Νομικό Παρατηρητήριο για τις Νέες τεχνολογίες, ELONTech. Η εταιρεία δηλώνει έδρα στην ίδια διεύθυνση με την εταιρεία Real Estate της αδελφής της, η οποία είναι και σύμβουλος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Η δεύτερη εταίρος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας είναι συνεργάτιδα της Εύας Καϊλή, η οποία είναι και διαχειρίστρια της εταιρίας ακινήτων της έκπτωτης Αντιπροέδρου της Ευρωβουλής και του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Η τελευταία εκδήλωση που οργάνωσε η ELONTech ήταν η τέταρτη έκδοση της Στρογγυλής Τράπεζας των Αθηνών για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Κράτος Δικαίου, που διεξήχθη την 1η και στις 2 Δεκεμβρίου στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Αυτό που ψάχνουν τώρα οι ελληνικές διωκτικές Αρχές είναι η χρηματοδότηση και οι ροές του χρήματος από και προς την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία έσπευσε πάντως να απενεργοποιήσει στον ιστότοπό της, τον σύνδεσμο που οδηγούσε στα μέλη του Συμβουλίου, όπου σε περίοπτη θέση ήταν η Εύα Καϊλή.

