Πολιτική

Άγνωστος Στρατιώτης: Η Σακελλαροπούλου στην επίσημη τελετή αλλαγής της Φρουράς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη συνέχεια, πραγματοιήθηκε εορταστική εκδήλωση στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη σήμερα το πρωί στην επίσημη τελετή αλλαγής της Φρουράς μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου μαζί με πολλούς ακόμα πολίτες και τουρίστες παρακολούθησε την εντυπωσιακή τελετή της αλλαγής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο είναι αφιερωμένο στους αφανείς πεσόντες των εθνικών μας αγώνων και φυλάσσεται σε εικοσιτετράωρη βάση από Ευζώνους της Προεδρικής Φρουράς.

Η αλλαγή της Φρουράς γίνεται καθημερινά ανά ώρα, ενώ η επίσημη αλλαγή πραγματοποιείται κάθε Κυριακή, 11:00 το πρωί. Άγημα Ευζώνων παρελαύνει από το στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς μέχρι το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου πραγματοποιείται η επίσημη αλλαγή Φρουράς, με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τελετουργικό. Με το πέρας της τελετής και το άκουσμα του Εθνικού Ύμνου το Άγημα επιστρέφει στο στρατόπεδο με τον ίδιο τρόπο.

Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου

Αμέσως μετά, η κυρία Σακελλαροπούλου μετέβη στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, με τους τενόρους της, ερμήνευσε χριστουγεννιάτικες μελωδίες και χάρισε μοναδικές στιγμές.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντάλλαξε ευχές για καλές γιορτές με πολλούς από τους παρευρισκόμενους και φωτογραφήθηκε μαζί τους, ενώ μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τον ηλιόλουστο κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, καθώς και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη

“Qatar Gate”: η διαδρομή του χρήματος, τα... μπιμπερό και οι ΜΚΟ “πλυντήρια” (βίντεο)