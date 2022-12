Κόσμος

Ιράκ: Ανάληψη ευθύνης για την πολύνεκρη βομβιστική επίθεση σε αστυνομικούς

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο χωριό Σάφρα, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιρκούκ στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία σήμερα τουλάχιστον εννέα Ιρακινών ομοσπονδιακών αστυνομικών σε μια βομβιστική επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής τους κοντά στην πόλη Κιρκούκ, ανέφερε η τζιχαντιστική οργάνωση στο Telegram.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο χωριό Σάφρα, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιρκούκ στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές ασφαλείας, προσθέτοντας ότι άλλοι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά.

