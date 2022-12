Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μέσι: Τα ρεκόρ που “έσπασε” στον τελικό

Ο άσος της Εθνικής Αργενιτνής κατέκτησε για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο, πετυχαίνοντας παράλληλα μια σειρά από ρεκόρ.

Μετά από 36(!) χρόνια αναμονής, η Αργεντινή «αναρριχήθηκε» το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου 2022 στην κορυφή του ποδοσφαιρικού... Έβερεστ, κάμπτοντας στον τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ την αντίσταση της υπερασπίστριας του τίτλου Γαλλίας με 4-2 στα πέναλτι και πανηγυρίζοντας τον τρίτο τίτλο της Ιστορίας της (1978, 1986).

Στο... last dance του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ο «ψύλος» εισέπραξε τεράστια κύματα λατρείας από τους 50.000 οπαδούς της Αλμπισελέστε που βρέθηκαν στο γήπεδο και τους... αποζημείωσε με τα ρεκόρ που «έσπασε» στην καταληκτική «μάχη» του Κατάρ με τη Γαλλία.

Αναλυτικά:

1. Περισσότερες συμμετοχές σε Παγκόσμια Κύπελλα

Μόλις ο Μέσι πάτησε χορτάρι στον αποψινό τελικό, έγινε κάτοχος του κορυφαίου ρεκόρ όλων των εποχών με τα περισσότερα παιχνίδια σε Μουντιάλ. Πραγματοποιώντας την 26η του εμφάνιση στη διοργάνωση, ξεπέρασε τον Λόταρ Ματέους με 25 συμμετοχές.

Η λίστα με τους πέντε ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ:

Λιονέλ Μέσι 26

Λόταρ Ματέους 25

Μίροσλαβ Κλόζε 24

Πάολο Τσέζαρε Μαλντίνι 23

Κριστιάνο Ρονάλντο 22

2. Ο μόνος παίκτης που σκόραρε σε όλους τους νοκ άουτ αγώνες

Ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν σημείωσε το πρώτο γκολ για την ομάδα του στη σύγκρουση κορυφής και βοήθησε την Αργεντινή να πάρει προβάδισμα στο 23ο λεπτό του αγώνα. Σημειώνοντας το γκολ, ο Μέσι έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που σκόραρε γκολ σε κάθε γύρο μιας διοργάνωσης.

Ο Μέσι βρήκε δίχτυα στη φάση των ομίλων, στους 16, στους προημιτελικούς, στους ημιτελικούς και στον τελικό.





3. Οι περισσότερες νίκες από έναν παίκτη σε Μουντιάλ

Η Αργεντινή νίκησε τη Γαλλία σε έναν συναρπαστικό τελικό που πήγε στην παράταση και στη συνέχεια στη διαδικασία των πέναλτι. Κερδίζοντας το 17ο ματς του στη διοργάνωση, ο Μέσι έγινε ο από κοινού κάτοχος του ρεκόρ με τους περισσότερους κερδισμένους αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε.

4. Τα περισσότερα λεπτά που παίχτηκαν στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων

Ο Μέσι κατέρριψε το ρεκόρ του θρύλου της Ιταλίας Πάολο Μαλντίνι των 2.217 λεπτών.

Ο Μέσι που είχε αγωνιστεί 2.194 λεπτά στο Μουντιάλ πριν τον τελικό, έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά μόλις πέρασε 23 λεπτά στο γήπεδο.

MVP του τελικού

Για 5η φορά από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης, απόψε στον τελικό της διοργάνωσης απέναντι στην Γαλλία. Ο 35χρονος σταρ άνοιξε το σκορ για την «αλμπισελέστε» με πέναλτι, έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του στο 108΄ της παράτασης με 3-2, ενώ και στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» ήταν εύστοχος στο πρώτο πέναλτι που εκτέλεσε, νικώντας για 3η φορά στο ματς τον Ουγκό Λιορίς. Στον Μέσι η «Χρυσή Μπάλα» Το μεγάλο αστέρι της Αργεντινής, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Μουντιάλ του Κατάρ, οδηγώντας με απόλυτη συνέπεια την ομάδα του στην κορυφή του κόσμου για 3η φορά στην Ιστορία της. Στον τελίκό με την Γαλλία πέτυχε δύο γκολ, ενώ σκόραρε και στη διαδικασία των πέναλτι και με 7 γκολ αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ του τουρνουά, τα 4 εκ των οποίων με πέναλτι (Σαουδική Αραβία, Ολλανδία, Κροατία και Γαλλία). Είχε επίσης και 3 ασίστ στα 690 λεπτά που αγωνίστηκε στα γήπεδα του Κατάρ. Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν οδήγησε εκ του ασφαλούς την «αλμπισελέστε» στην κορυφή του κόσμου, ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος της διοργάνωσης αυτός που κατηύθυνε με μαεστρία το παιχνίδι της ομάδας του και δικαιολογημένα αποθεώθηκε από τους 50.000 και πλέον φίλους της Αργεντινής. Ο δρόμος της Αργεντινής προς την κορυφή του κόσμου: 1ος Αγώνας: Αργεντινή - Σαουδική Αραβία 1-2

2ος Αγώνας: Αργεντινή - Μεξικό 2-0

3ος Αγώνας: Αργεντινή - Πολωνία 0-2

Φάση των «16»: Αργεντινή - Αυστραλία 2-1

Προημιτελικοί: Αργεντινή - Ολλανδία 4-3 στα πέναλτι (κ.α. 2-2)

Ημιτελικοί: Αργεντινή - Κροατία 3-0

Τελικός: Αργεντινή - Γαλλία 4-2 στα πέναλτι (κ.α. 3-3)