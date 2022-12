Κόσμος

Βρετανία: 7χρονη με τεχνητό χέρι ανοίγει για πρώτη φορά τα χριστουγεννιάτικα δώρα της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινεί το 7χρονο κορίτσι από τη Βρετανία που άνοιξε το πρώτο της δώρο Χριστουγέννων, χρησιμοποιώντας το τεχνητό χέρι της. Πώς έχασε το χέρι της.



Συγκινεί το 7χρονο κορίτσι από τη Βρετανία που άνοιξε το πρώτο της δώρο Χριστουγέννων, χρησιμοποιώντας το τεχνητό χέρι της, σε ζωντανή μετάδοση στο κανάλι ITV, όπου ήταν καλεσμένη μαζί με τη μητέρα της για να πει την ιστορία της.

Η Thalia Coultas, το 7χρονο κορίτσι από τη Βρετανία, γεννήθηκε χωρίς το δεξί της χέρι, κάτι που ανακάλυψαν οι γονείς της στον υπέρηχο που έκανε η μητέρα της στις 20 εβδομάδες κύησης. Μεγάλωσε, θέλοντας να αποκτήσει ένα «τεχνητό χέρι».

Η 7χρονη παραδέχθηκε ότι είναι «φανταστικό» το συναίσθημα να μπορεί να χρησιμοποιεί και τα δυο της χέρια, αφού τα προηγούμενα τεχνητά μέλη που χρησιμοποίησε δεν ήταν τόσο καλά λειτουργικά. Δήλωσε, επίσης, ότι πλέον η ζωή της είναι «πολύ πιο εύκολη» από ότι πριν.

Την ώρα που εξηγούσε ότι είναι πλέον πολύ εύκολο να σηκώνει πράγματα με τα δυο της χέρια ταυτόχρονα, ο παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του ITV, Κρεγκ Ντόιλ, της έκανε πλάκα, λέγοντάς της ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι για όλα τα πράγματα που θα μπορείς να κάνεις από εδώ και πέρα, όπως το να ξύνεις τη μύτη σου».

Η 7χρονη, γελώντας, είπε ότι «δεν το είπα ποτέ αυτό». Πάντως, θα μπορέσει φέτος τα Χριστούγεννα να ανοίξει μόνη της τα δώρα της, γι’ αυτό και η ομάδα της πρωινής εκπομπής του ITV, της έδωσε το πρώτο της δώρο για τις γιορτές ώστε να το ανοίξει σε ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση.

Φυσικά, η μικρή Thalia ήταν πολύ χαρούμενη με το δώρο της και τη νέα ζωή που θα έχει από εδώ και πέρα με το βιονικό τεχνητό της μέλος. Ο παρουσιαστής επέμενε στα αστεία με τη μύτη, πριν της ευχηθούν όλοι για τις γιορτές και να είναι χαρούμενα κάθε Χριστούγεννα από εδώ και πέρα.

Αξιοσημείωτο είναι, σύμφωνα με τη Mirror, ότι η 7χρονη απέκτησε το βιονικό της χέρι, αξίας 13.500 λιρών, μετά από έναν έρανο που έκαναν οι εταιρείες LimbBo και η Open Bionics για τρία παιδιά που δεν έχουν το ένα τους χέρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Λονδίνο: Δεύτερος θάνατος από το ποδοπάτημα σε συναυλία

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Το Flyover θα παραδοθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ

ΕΕ - Φυσικό αέριο: Συμφωνία για το πλαφόν