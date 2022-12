Life

Κρήτη: Πρόταση γάμου την ώρα που έπαιρνε το πτυχίο! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέρα διπλής χαράς για την νεαρή Κρητικοπούλα που δέχθηκε μια ευφάνταστη πρόταση γάμου.

Ένα βίντεο στο TikTok από την ορκωμοσία αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής Κρήτης το 2022 έχει γίνει viral.

To βίντεο έχει ανέβει στον προσωπικό λογαριασμό της Κατερίνας Μανωλιτσάκη η οποία δέχθηκε την ομολογουμένως ξεχωριστή πρόταση γάμου.

Παρουσία του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής Κρήτης Γιώργου Κοχιαδάκη αφού παρέλαβε το πτυχίο, είδε τον αγαπημένο της να ανεβαίνει στην εξέδρα και παρουσία όλων να γονατίζει και να της κάνει την πρόταση γάμου.