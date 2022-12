Πολιτική

Τουλουπάκη: αντιδράσεις για τις αναφορές Γεωργιάδη στην Βουλή

Τι αναφέρει η Ένωση Εισαγγελέων και οι συνήγοροι της δικαστικού, για όσα είπε ο Υπ. Ανάπτυξης από το βήμα της Βουλής. Τι λένε οι Εισαγγελείς για τον Ισίδωρο Ντογιάκο.

Σε ανακοίνωση της η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και σχολιάζοντας δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή για την Ελένη Τουλουπάκη, αναφέρει τα εξής:

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα πρόσφατες αναφορές και δηλώσεις υπουργού της κυβέρνησης, που έγιναν από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, με τις οποίες "προέτρεψε" στην έκδοση καταδικαστικής απόφασης και στη φυλάκιση κατηγορουμένης σε ποινική υπόθεση που εκδικάζεται στο κατ’ άρθρο 86 του Συντάγματος Ειδικό Δικαστήριο, οι οποίες συνιστούν ανεπίτρεπτη παρέμβαση, παραβιάζοντας αφενός μεν τη νομιμότητα, αφετέρου δε το τεκμήριο αθωότητας και συνεχίζουν την επιχείρηση μετατροπής μιας εν εξελίξει δίκης σε πολιτικό παιχνίδι σκοπιμοτήτων. Τέτοιες συμπεριφορές ενέχουν στοιχεία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, με «ενεργά θύματα» τόσο αυτούς σε βάρος των οποίων στρέφονται οι αναφορές και δηλώσεις, όσο και τα έννομα αγαθά του κοινωνικού συνόλου που ταυτόχρονα συμπροσβάλλονται.

Καταδικάζουμε επίσης δημοσιεύματα, τα οποία με ανοίκειους χαρακτηρισμούς και απειλές στρέφονται κατά του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εγγυητή της νομιμότητας και εκφραστή του Δικαίου και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι ούτε αυτός, αλλά ούτε και όλοι οι εισαγγελικοί λειτουργοί που χειρίζονται και υποθέσεις που απασχολούν τη δημοσιότητα, χειραγωγούνται ή επηρεάζονται από ευθείες ή έμμεσες απειλές, πιέσεις και εκφοβισμούς από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, αλλά αντίθετα ασκούν τα καθήκοντά τους με απόλυτη ευσυνειδησία, όντες εφοδιασμένοι με όλες εκείνες τις αναγκαίες δυνάμεις αντίστασης απέναντι σε κάθε αναληθή διάσταση και διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, που εμφανίζεται από μερίδα του τύπου .

Το δικαίωμα της ελευθερίας του τύπου είναι θεμελιώδες για κάθε δημοκρατική κοινωνία, ωστόσο και αυτό υπόκειται σε περιορισμούς, όπως αυτούς της μη «εκτόξευσης» προσβλητικών χαρακτηρισμών και απειλών προς τους δικαστικούς λειτουργούς.

Καλούμε τους εκπροσώπους αυτούς των Μ.Μ.Ε να αποβάλουν το χαρακτήρα της «παράλληλης δικαιοσύνης» και να παύσουν να αναδεικνύουν τους εισαγγελικούς λειτουργούς ως βασικούς συντελεστές του εγκληματικού «θεάματος».

Δικηγόροι Ελένης Τουλουπάκη: Προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης

Σε κοινή τους δήλωση, οι δικηγόροι της Ελένης Τουλουπάκη, Γιάννης Μαντζουράνης, Βασίλης Χειρδάρης και Βαγγέλης Γεωργακόπουλος, αναφέρουν ότι: Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 ο εν ενεργεία Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη συνεδρίαση της Βουλής, και ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσής της στο Ειδικό Δικαστήριο δήλωσε από το επίσημο βήμα της Βουλής «Το ότι πρέπει να μπει η κα Τουλουπάκη στη φυλακή το λέω και σήμερα. Ήταν λάθος η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου».

Η ανωτέρω έκφραση κατά του προσώπου της κας Τουλουπάκη από υψηλό κρατικό αξιωματούχο σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής συνιστά ανεπίτρεπτη διαπίστωση ενοχής της ενώ εκκρεμεί δίκη που θα κρίνει την κατηγορία, μετατροπή υπουργού σε δικαστή και προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης σε βάρος της.

Με τον τρόπο αυτό παραβιάστηκε ευθέως το τεκμήριο της αθωότητας της κας Τουλουπάκη, η διάκριση των εξουσιών και δημιουργούνται συνθήκες μη δίκαιης δίκης σε εκκρεμή δίκη.

Η υπεράσπιση της κας Τουλουπάκη εκφράζει την αγανάκτηση και τη λύπη της για την αντιθεσμική παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το δικαίωμα της εντολέως της να έχει μία δίκαιη δίκη σε ένα βαλλόμενο κράτος δικαίου, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμη ενέργεια.

