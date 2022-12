Κοινωνία

“Qatar Gate” - Μανταλένα Καϊλή: Δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από την ΕΕ

Η Μανταλένα Καϊλή σε συνέντευξή της στην Corriere della Sera μιλά για την αδελφή της, Εύα, τον πατέρα τους και τη δική της ΜΚΟ, που φέρεται να βρίσκεται στο "μικροσκόπιο" των ερευνών των ελληνικών Αρχών.

«Ούτε ένα ευρώ δεν πήρα από την ΕΕ», λέει η Μανταλένα Καϊλή αναφορικά με τη ΜΚΟ της σε συνέντευξή της στην Corriere della Sera, όπου μίλησε και για την αδελφή της, Εύα, τον πατέρα τους και τη δική της ΜΚΟ, που φέρεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών των ελληνικών αρχών.

Η Μανταλένα Καϊλή, που δραστηριοποιείται στους τομείς της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και της κοινωνικής καινοτομίας, σημειώνει ότι δεν υπάρχουν ετυμηγορίες της Δικαιοσύνης εις βάρος της, παρά μόνο «εντυπώσεις», που δημιουργούνται από τα ΜΜΕ και, κατά συνέπεια, στους ανθρώπους, υπογραμμίζοντας ότι στην περίπτωσή της δεν υπάρχει νομική βάση για κατηγορίες. Δεν έχει λάβει τίποτα, λέει, και ως εκ τούτου διερωτάται γιατί να σχολιάσει «παράνομες πράξεις που δεν υπάρχουν στα αρχεία».

Όπως σημειώνει η ιταλική εφημερίδα, πηγές από τις ελληνικές ανακριτικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι αυτά που καταμαρτυρούνται τώρα στην Εύα Καϊλή και στο οικογενειακό της περιβάλλον ήταν αδιανόητα, καθώς επρόκειτο για άτομα υπεράνω υποψίας.

Η Μανταλένα γνωρίζει καλά τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, τον οποίο φιλοξένησε με την Εύα Καϊλή στο σπίτι της στην Αθήνα επί δεκαέξι μήνες στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά δεν θέλησε να αναφερθεί ειδικά στον 35χρονο Ιταλό κοινοβουλευτικό βοηθό, ο πατέρας του οποίου είναι πολύ παλιός φίλος τού Πιερ Αντόνιο Παντσέρι.

Η Μανταλένα Καϊλή και η ΜΚΟ της φέρονται να βρίσκονται στο σταυρόνημα στοχευμένων ερευνών, αλλά, όπως λέει η ίδια, η ELONtech δεν είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, αλλά ένα «επιστημονικό παρατηρητήριο για τις νέες τεχνολογίες που αποτελείται από νομικούς και ακαδημαϊκούς».

Στο ερώτημα αν η ELONtech έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαντά κατηγορηματικά: «Δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ». Όσον αφορά τους δεσμούς της Οργάνωσης με τις Βρυξέλλες, αναφέρει «Συμμετείχαμε στο τέταρτο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη, που φιλοξένησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας», καθώς και «με τη συνεργασία της Unesco, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ».

Η ίδια, ιδρύτρια μιας πλατφόρμας που υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τους πρόσφυγες, σημειώνει ότι «γίνονται έρευνες για την Εύα, θα γίνει δίκη» και θα δούμε, όπως είπε.

Στις πιεστικές ερωτήσεις της ιταλικής εφημερίδας για τις κατηγορίες εις βάρος της Εύας Καϊλή και του πατέρα τους, η Μανταλένα κόβει την κουβέντα, σημειώνοντας ότι δεν έχουν διατυπωθεί σαφείς κατηγορίες εις βάρος της και του κ. Καϊλή.

