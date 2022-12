Life

“Rouk Zouk Special” την Παρασκευή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ακόμα ένα σπέσιαλ επεισόδιο του αγαπημένου παιχνιδιού του ΑΝΤ1 για καλό σκοπό!

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στις 21:00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται 10 εκλεκτούς ηθοποιούς και… η παράσταση αρχίζει!

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» υποδέχεται ηθοποιούς της νέας σειράς του ΑΝΤ1+, «Σώσε με», που έρχονται αντιμέτωποι με την ομάδα «Μία Νύχτα στο Εθνικό». Όλοι μαζί παίζουν για καλό σκοπό, για τη στήριξη του «Συλλόγου ΣΥΖΩΗ».

Στη μία πλευρά του στούντιο, βρίσκεται η ομάδα «ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ» των Έμιλυς Κολιανδρή, Προκόπη Αγαθοκλέους, Αλεξάνδρας Αϊδίνη, Ιωάννας Μπιτούνη και Άγγελου Τριανταφύλλου. Απέναντί τους, θα βρεθούν οι Ιωάννα Ασημακοπούλου, Λίλα Μπακλέση, Μιχάλης Συριόπουλος, Σύρμω Κεκέ και Μαρία Γεωργιάδου από το νέο ΑΝΤ1+ Original, «ΣΩΣΕ ΜΕ» που κάνει πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου

Ετοιμαστείτε για μία απολαυστική βραδιά με την Ζέτα Μακρυπούλια να μην ξέρει πώς να κάνει την… αρκούδα, τους ηθοποιούς του αστυνομικού, ψυχολογικού θρίλερ «Σώσε με» να παίζουν ασταμάτητα, και τους ηθοποιούς του Εθνικού Θεάτρου να αποδεικνύουν με τη συμμετοχή τους στο «ROUK ZOUK SPECIAL», πως οι πρόβες τους έχουν πάντα πολύ ενδιαφέρον!

Στα highlight της εκπομπής:

Η Έμιλυ Κολιανδρή αναρωτιέται γιατί της έβαλαν την πιατέλα με τα γλυκά μπροστά της, μιλάει για την παράσταση που θα παίξει μαζί με την Ζέτα στο Εθνικό Θέατρο και ομολογεί πως θέλει στη ντουλάπα της τα ρούχα ανά χρώμα και ανά κατηγορία.

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου αποκαλύπτει πως δεν αντέχει τον ήχο της κιμωλίας.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Συριόπουλο, οι ηθοποιοί του «Σώσε με» είναι διχασμένοι ανάμεσα στο γυμναστήριο και το προφιτερόλ, ενώ ο ίδιος μετράει για τα Χριστούγεννα από τον… Αύγουστο!

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιεί μόνο τον ίδιο τύπο μανταλάκια για το άπλωμα των ρούχων, ενώ μας δίνει την απόλυτη συμβουλή για να μην χάνουμε τις κάλτσες στο πλυντήριο.

Η Λίλα Μπακλέση δηλώνει πως φοβάται τα ψάρια και πως την ώρα που κάνει μπάνιο, μπορεί να ρίξει και… καμία σφαλιάρα!

Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη εξομολογείται πως φοράει κάλτσες που δεν είναι ζευγάρι και εκφράζει τον φόβο της στα ιταλικά... Madonna mia!

Η Σύρμω Κεκέ που είχε όνειρο να ανοίξει δικό της μαγαζί με παιχνίδια και πραγματοποιεί μπαζάρ ρούχων στις πρόβες, κάνει έναν πρωτότυπο συνδυασμό του… χάλια σπιτιού και του Μάγου του Οζ!

Η Ιωάννα Μπιτούνη αποκαλύπτει πως έχει πάντα μαζί της ένα μαγικό σακίδιο που μέσα του μπορείς να βρεις ό,τι ζητήσεις!

Ο Άγγελος Τριανταφύλλου περίμενε πώς και πώς από τη Ζέτα τη γνωστή ερώτηση «Πόσα;» και δηλώνει μεγάλος fun του «ROUK ZOUK», καθώς όταν ήταν στη Σουηδία το παιχνίδι ήταν η παρηγοριά του.

Η Μαρία Γεωργιάδου ξεκαθαρίζει πως πλένει τα δόντια της, περπατώντας μέσα στο σπίτι.

Η Λίλα Μπακλέση, σε ρόλο Άννας Βίσση, «μια κρυώνει, μια ζεσταίνεται», ενώ τη Συρμω Κεκέ, σε ρόλο Νίκου Μακρόπουλου, «…την πιάνει κρίση»!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Μαρία Ντρούβα Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Ζαχαρίας Στιβακτάκης Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official





