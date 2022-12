Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας 2023: Η ανακοίνωση για την παράταση πληρωμής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του Υπ. Οικονομικών για τα τέλη κυκλοφορίας. Πότε λήγει η νέα διορία για την καταβολή τους χωρίς πρόστιμο.





Το Υπουργείο Οικονομικών, σε ανακοίνωσή του αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2023, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βεσυρόπουλος ανέφερε: «Σε συνέχεια σειράς παρεμβάσεων της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με γνώμονα τη διευκόλυνση των Ελλήνων φορολογούμενων, προχωράμε σε δίμηνη παράταση για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2023 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση».