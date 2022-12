Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Κοινή ενημέρωση για κορονοϊό, γρίπη και RSV

Πότε και πώς θα γίνεται πλέον οι ενημέρωση για τα τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.

Αλλαγές στην ενημέρωση σχετικά με τα κρούσματα κορονοϊού, γρίπης και RSV ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, θα δημοσιοποιείται πλέον μία έκθεση, και για τα τριά κάθε Πέμπτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

"Τα τρία τελευταία έτη η προσοχή των αρχών δημόσιας υγείας επικεντρώθηκε παγκοσμίως στον ιό SARS-CoV2 και στις συνέπειες της πανδημίας.

Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των τριών ετών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και o Παγκόσμιoς Οργανισμός Υγείας εξέδωσαν τεχνικές οδηγίες για την οργάνωση συστημάτων ενιαίας επιτήρησης των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος.

Με τον τρόπο αυτό, επισήμαναν την ανάγκη ενίσχυσης της επιτήρησης των λοιμώξεων, τόσο από τον ιό SARS-CoV-2, όσο και από άλλους αναπνευστικούς ιούς που συνήθως προκαλούν σημαντικό αριθμό κρουσμάτων ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι συστάσεις για την επιτήρηση περιλαμβάνουν τους πιο συχνά παθογόνα, όπως ο ιός της γρίπης και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Στο πλαίσιο αυτό και σε εναρμόνιση με τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών, ο ΕΟΔΥ προέβη σε ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων επιτήρησης και σε εισαγωγή νέων καταγραφών για την πληρέστερη αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα και για τους τρείς ιούς.

Η ενιαία επιδημιολογική έκθεση θα περιλαμβάνει τα δεδομένα: i) της επιτήρησης κρουσμάτων (ποσοστό θετικότητας), νοσηλειών, διασωληνώσεων, και θνησιμότητας για covid-19, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα γονιδιωματικής επιτήρησης και του δικτύου επιτήρησης αστικών λυμάτων, ii) της επιτήρησης παρατηρητών νοσηρότητας (sentinel) της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) που θα περιλαμβάνουν ποσοστά συμπτωματικών ατόμων στην κοινότητα, καθώς και αριθμό νοσηλειών σε ΜΕΘ, iii) της εργαστηριακής επιτήρησης αναπνευστικών ιών από το δίκτυο sentinel, και iv) της εργαστηριακής επιτήρησης σε δείγμα ατόμων με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής που προσέρχονται για έλεγχο σε κινητές ομάδες υγείας (ΚΟ.ΜΥ.) του ΕΟΔΥ.

Η έκθεση θα δημοσιεύεται κάθε Πέμπτη, αρχής γενομένης από την Πέμπτη 22/12/2022.

Η ενιαία έκθεση θα αντικαταστήσει την επιδημιολογική έκθεση του covid-19 που δημοσιεύεται κάθε Τρίτη. Για την τρέχουσα εβδομάδα η εβδομαδιαία έκθεση covid-19 (20/12/2022) θα δημοσιευθεί κανονικά."

