ΚΥΣΕΑ: Παραμένει ο Φλώρος - Τι συζητήθηκε για Τουρκία και Μεταναστευτικό

Πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η τακτική συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η τακτική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν ζητήματα ενίσχυσης του εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στον Έβρο και το Αιγαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές η θητεία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνου Φλώρου, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα ανανεωθεί για ένα χρόνο.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το θέμα δεν συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

