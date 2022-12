Κοινωνία

Rolex: Η κινηματογραφική ληστεία και το λάθος των δραστών

Πάνω από 20 πανάκριβα ρολόγια άρπαξαν μέσα σε λίγα λεπτά οι ληστές. Το σχέδιο... δράσης και ο τρόπος διαφυγής. Τι στοιχεία έχουν οι Αρχές.

Ρεπορτάζ: Σπύρος Λεβειδιώτης, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης

Πάνω από είκοσι πανάκριβα ρολόγια άρπαξαν μέσα σε λίγα λεπτά ληστές, από κατάστημα γνωστής εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας.

Με απίστευτο θράσος οι τέσσερις ληστές έφτασαν λίγο μετά τις 10:30 στο κατάστημα με τα πανάκριβα ρολόγια που βρίσκεται απέναντι από την Παλιά Βουλή στην οδό Κολοκοτρώνη στην καρδιά της Αθήνας. Στην είσοδο βρισκόταν ο φύλακας τον οποίο χτύπησαν στο κεφάλι με τη λαβή του όπλου και αμέσως μετά εισέβαλαν στο εσωτερικό.

Με τον φύλακα εξουδετερωμένο είχαν το χρόνο να συνεχίσουν το σχέδιο τους. Απείλησαν τους υπαλλήλους με το όπλο. Ένας από τους δράστες κρατούσε σφυρί με το οποίο άρχισε να σπάει όλες τις προθήκες του καταστήματος.

Οι κακοποιοί που είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους άρπαξαν 23 ρολόγια τεράστια αξίας. Ο χρόνος που έμειναν στο κατάστημα ήταν πολύ μικρός και στη συνέχεια βγήκαν και το έβαλαν στα πόδια. Σύμφωνα με μαρτυρίες κάποιοι από τους ληστές διέφυγαν με μηχανή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην οδό Κολοκοτρώνη προσπάθησαν να ενημερωθούν από τους υπαλλήλους για τα χαρακτηριστικά των δραστών, τον τρόπο που προσέγγισαν αλλά και πώς διέφυγαν και σάρωσαν το κέντρο της Αθήνας, ωστόσο οι έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς. Την ίδια στιγμή οι συνάδελφοί τους από τη σήμανση εστίαζαν τις προσπάθειές τους στο εσωτερικό του καταστήματος για να βρουν DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα. Εκεί εντόπισαν το σφυρί που για λόγο ο οποίος παραμένει άγνωστος στις αρχές άφησαν πίσω οι ληστές.

Το σχέδιο… δράσης και η διαφυγή

Σύμφωνα με πληροφορίες, οΙ τρεις από τους τέσσερις δράστες έμειναν μέσα στο κατάστημα λιγότερο από ένα λεπτό αποσπώντας 23 πανάκριβα ρολόγια. Η αξία των ρολογιών της γνωστής μάρκας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Πάντως, οι αξιωματικοί θεωρούν ότι ληστεία αυτή αποτελεί μία επιχείρηση πολύ ριψοκίνδυνη, καθώς έγινε μέρα μεσημέρι σε ώρα αιχμής, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας. Οι τέσσερις δράστες κατέβηκαν την οδό Κολοκοτρώνη μέχρι την οδό Σταδίου και έφτασαν στο κατάστημα. Εκμεταλλεύτηκαν το άνοιγμα της πόρτας ασφαλείας με την αποχώρηση ενός πελάτη και αυτό δείχνει ότι περίμεναν την κατάλληλη στιγμή και είχαν σχεδιάσει ακριβώς το πως θα έμπαιναν μέσα.

Η διαφυγή τους έγινε από την οδό Κολοκοτρώνη προς την οδό Σταδίου και οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν οπτικό υλικό από επιχειρήσεις που βρίσκονται γύρω από το συγκεκριμένο κατάστημα αλλά και από τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας.

Στις 17 Δεκεμβρίου του 2018 πραγματοποιήθηκε ληστεία σε κατάστημα της ίδιας εταιρίας που βρίσκεται στην οδό Βαλαωρίτου στο Κέντρο της Αθήνας. Ένα χρόνο αργότερα συνελήφθη ένας Μολδαβός ο οποίος υποδύθηκε τον πελάτη και άρπαξε 38 ρολόγια απειλώντας με όπλο τους υπαλλήλους.

Σπίρτζης: Το δόγμα Νόμος και Τάξη της κυβέρνησης απέτυχε»

«Σήμερα ένοπλη ληστεία στο Σύνταγμα… Προχθές: Δύο νεκροί και μία τραυματίας στην κατάμεστη πλατεία της Νέας Σμύρνης… Τάκης Θεοδωρικάκος (την Παρασκευή): ‘Η ασφάλεια είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας’». Με αυτές τις φράσεις ξεκινά τη δήλωσή του ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, με την οποία επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο κ. Σπίρτζης στην δήλωσή του αναφέρει:

«Η επιβεβαίωση ότι ο κ. Θεοδωρικάκος έχει μετεξελιχθεί σε Υπουργό Προπαγάνδας του Πολίτη δεν χρειάζεται περαιτέρω επιχειρήματα από τα γεγονότα του αστυνομικού ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών. Η ένοπλη ληστεία στο κατάστημα της Rolex στην οδό Κολοκοτρώνη, στο πιο κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της πρωτεύουσας, με ειδικά μέτρα ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε από 4 δράστες που κρατούσαν όπλα και χτύπησαν τον φύλακα του καταστήματος Η ελληνική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη, αφού δύο ημέρες νωρίτερα παρακολούθησε τη διπλή δολοφονία και βαρύ τραυματισμό στην κατάμεστη πλατεία της Νέας Σμύρνης, απέναντι από παιδική χαρά και ανάμεσα σε ανυποψίαστους πολίτες. Να τονίσουμε ότι περιμετρικά του σημείου που πραγματοποιήθηκε η σημερινή ένοπλη ληστεία βρίσκονται εκατοντάδες αστυνομικοί, οι οποίοι όμως δεν υπηρετούν στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής αλλά στις υπηρεσίες καταστολής, εντός των ειδικών οχημάτων των ΥΜΑΤ και ΥΜΕΤ.

Αποδεικνύεται περίτρανα η αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του δόγματος «Νόμος και Τάξη», που δεν αντιλαμβάνεται την ασφάλεια και την προστασία του Πολίτη σε σχέση με το έγκλημα, την βαρύνουσα εγκληματικότητα και τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, αλλά ως μέσο καταστολής όποιου και όποιων διαφωνούν στην ανάλγητη αντικοινωνική πολιτική του κ. Μητσοτάκη και της παράταξής του. Είναι πράγματι αυταπάτη να αναλάβει ο κ. Θεοδωρικάκος και ο κ. Μητσοτάκης τις ευθύνες τους και να δείξουν στοιχειώδη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όταν χθες μας ενημέρωσαν ότι «Ενισχύουν συστηματικά την παρουσία της Αστυνομίας στις γειτονιές, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τους 3.300 αστυνομικούς, που ήδη περιπολούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής».

Αναμένουμε όμως την τυποποιημένη προπαγανδιστική δήλωσή τους, όπως χθες και κάθε φορά, με την οποία θα επιτεθούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και θα μας κατηγορήσουν για παραλήρημα μίσους και δήθεν απέχθεια προς την Ελληνική Αστυνομία. Να απαντήσουμε από τώρα, πριν τη γνωστή τυποποιημένη διχαστική τους δήλωση ότι, το να καταγγέλλεις τα κακώς κείμενα και τα νοσηρά φαινόμενα που έχουν δηλητηριάσει την ελληνική κοινωνία είναι απόδειξη ανυπόκριτης αγωνίας για την έλλειψη ασφάλειας των πολιτών, αλλά και σεβασμού στις γυναίκες και τους άντρες της ΕΛΑΣ που κοπιάζουν και κινδυνεύουν καθημερινά, απροστάτευτοι από την πολιτεία. Οι μικροπολιτικές τακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του υπουργού Προπαγάνδας του Πολίτη μας έχουν οδηγήσει στη σημερινή δραματική κατάσταση. Κι αυτό δεν αλλάζει όσες επιθέσεις κι αν κάνει ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε όσες μεγαλόστομες εξαγγελίες προβεί, προκαλώντας θυμηδία την επόμενη μέρα από τα τραγικά αποτελέσματα της πολιτικής τους».

