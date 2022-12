Κοινωνία

Rolex: άρπαξαν ρολόγια από κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Οι δράστες αφού έκλεψαν πανάκριβα ρολόγια, εξαφανίστηκαν. Έρευνα για τον εντοπισμό τους κάνουν οι αρχές.

Κινηματογραφική ληστεία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν τις 11.

Τι και αν το κέντρο έχει κατακλυστεί από κόσμο λόγω των γιορτών και η αστυνομική παρουσία είναι μεγάλη, κυκουλοφόροι, εισέβαλαν σε γνωστό κατάστημα ρολογιών στην οδό Κολοκοτρώνη.

Πιο συγκεκριμένα, τέσσερα άτομα, με δυο μοτοσυκλέτες, έφτασαν στο κατάστημα στην Οδό Κολοκοτρώνη. Οι δυο μπήκαν μέσα, τραυματησαν ελαφρά στο κεφάλι με το όπλο που κρατούσε ο ένας, τον ιδιωτικό φρουρό στην είσοδο. Στην συνέχεια αφαίρεσαν πολύ μεγάλο αριθμό ρολογιών πάνω από 15. Σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες οι δράστες στην συνέχεια διέφυγαν προς την οδό Αμερικής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, έσπευσαν στο σημείο, κάνουν έρευνα προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο ίχνος των δραστών και ελέγχουν το κύκλωμα ασφαλείας του καταστήματος.

