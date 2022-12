Αθλητικά

Ο Μίλτος Τεντόγλου κορυφαίος αθλητής για το 2022

Ποιος αθλητής βρέθηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης στα ετήσια βραβεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών.



Ο Μίλτος Τεντόγλου ανακηρύχθηκε κορυφαίος αθλητής για το 2022 στα ετήσια βραβεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών.

Ο άλτης του μήκους επικράτησε στην ψηφοφορία ΠΣΑΤ, καθώς πραγματοποίησε άλλη μία τρομερή χρονιά. Πέρυσι, θυμίζουμε, ήταν δεύτερος, καθώς πρώτος είχε αναδειχθεί ο πρωταθλητής με τους Μπακς στο ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο. Φέτος ο «Greek Freak» ήταν δεύτερος, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο Τεντόγλου κέρδισε μέσα στο 2022 χρυσό μετάλλιο στον κλειστό στίβο (Βελιγράδι), χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό (Μόναχο) και ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (Γιουτζιν) στο μήκος ανδρών.

Αναλυτικά η κατάταξη:

ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Μίλτος (Στίβος):

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ Γιάννης (μπάσκετ):

ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ Λευτέρης (Γυμναστική):

ΧΡΗΣΤΟΥ Απόστολος (Κολύμβηση): 103

ΒΑΖΑΙΟΣ Ανδρέας (Κολύμβηση): 46

ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Στέφανος (Τένις): 38

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ Αναστάσιος (Ποδόσφαιρο): 33

ΝΤΟΥΣΚΟΣ Στέφανος(Κωπηλασία): 26

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ Οδυσσέας (Ποδόσφαιρο): 24

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντώνης (Κωπηλασία): 22

ΤΣΙΜΙΚΑΣ Κώστας (Ποδόσφαιρο): 21

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Γιώργος (Ποδόσφαιρο): 16

ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ Κρίστιαν (Κολύμβηση): 16

ΚΥΡΣΑΝΙΔΗΣ Δημήτρης (Parkour): 16

ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ Πέτρος (Κωπηλασία): 12

ΣΛΟΥΚΑΣ Κώστας (Μπάσκετ): 8

ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ Γιάννης (Στίβος): 4

ΤΕΛΗΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Απόστολος (Τακεβοντό): 4

ΞΕΝΟΣ Διονύσιος (Καράτε): 3

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Νικόλαος (Μοντέρνο Πένταθλο): 3

ΜΠΟΥΚΛΑΣ Πέτρος (Ταέκβοντο): 3

ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ Αντώνης (Ενόργανη Γυμναστική): 3

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος (Ιστιοπλοΐα): 2

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ιωακείμ (Parkour): 2

ΘΟΛΙΩΤΗΣ Βασίλειος (Ταεκβοντό): 2

ΚΑΡΑΙΤΗΣ Άγγελος (Πυγμαχία): 2

ΞΕΝΟΣ Χρήστος Στέφανος(Καράτε): 2

ΣΕΧΙΔΗΣ Φίλιππος (Μοντέρνο Πένταθλο): 2

ΣΟΦΟΚΙΤΗΣ Βασίλης (Κολύμβηση): 2

ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Αρίωνας (Πάλη): 1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ Νέαρχος-Πέτρος(Πυγμαχία): 1

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ Γιώργος (Χάντμπολ): 1

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιάσων (Ιστιοπλοΐα): 1

ΤΣΕΛΙΔΗΣ Θεόδωρος (Τζούντο): 1

ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Άγγελος (Ιππασία): 1

- Ο αριθμός των ψήφων δόθηκε από την 4η θέση και κάτω.

