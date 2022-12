Υγεία - Περιβάλλον

Στις ΗΠΑ κατασχέθηκε φαιντανύλη αρκετή για να σκοτώσει όλους τους Αμερικανούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φαιντανύλη, η νέα θανάσιμη απειλή που είναι 50 φορές πιο ισχυρή από την ηρωίνη.

Οι αμερικανικές αρχές κατέσχεσαν το 2022 περισσότερη φαιντανύλη από όση θα χρειαζόταν για να πεθάνει ολόκληρος ο αμερικανικός πληθυσμός, ανακοίνωσε χθες η ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA), υπογραμμίζοντας τον θανάσιμο κίνδυνο εξαιτίας της ευρείας διάθεσης αυτού του τεχνητού οπιοειδούς.

Η DEA εξήγησε πως κατασχέθηκαν 50,6 εκατομμύρια πλαστά χάπια τα οποία περιείχαν φαιντανύλη και 4,5 εκατ. τόνοι φαιντανύλης σε σκόνη κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί σε «πάνω από 379 εκατομμύρια δυνητικά θανατηφόρες δόσεις», κατά τους υπολογισμούς της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου της υπηρεσίας, η φαιντανύλη, στην οποία δεν οφειλόταν παρά μικρό μέρος των θανάτων από υπερβολική δόση πριν από δέκα χρόνια, έχει μετατραπεί σήμερα στην «πιο θανάσιμη απειλή» στη χώρα ως προς τη χρήση ναρκωτικών.

«Πρόκειται για τεχνητό οπιοειδές εξαιρετικά εθιστικό και 50 φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη. Μόλις δυο μιλιγκράμ φαιντανύλης, μικρή ποσότητα που θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο άκρο ενός μολυβιού, θεωρείται δόση δυνητικά θανατηφόρα», τόνισε.

Η φαιντανύλη ενοχοποιείται για μεγάλο μέρος των 107.000 και πλέον θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ μεταξύ του Ιουλίου του 2021 και του Ιουνίου του 2022, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα.

Καθώς είναι φθηνή και μπορεί να παραχθεί εύκολα, η φαιντανύλη υποκατέστησε οπιοειδή που κανονικά χορηγούνται με συνταγή καθώς και την ηρωίνη στην αγορά ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τη DEA, οι βασικοί διακινητές φαιντανύλης στις ΗΠΑ είναι τα μεξικανικά καρτέλ Σιναλόα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Η φαιντανύλη που διακινούν παρασκευάζεται στο Μεξικό, με χημικά προϊόντα που «κατά μεγάλο μέρος τους προμηθεύονται από την Κίνα», υπογράμμισε η ομοσπονδιακή υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών.

Μέρος της διακινείται υπό μορφή αντιγράφων χαπιών φαρμάκων που χορηγούνται συνήθως με συνταγή, όπως τα Percocet, OxyContin και Xanax, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Περίπου το 60% των πλαστών χαπιών με δραστική ουσία στην πραγματικότητα την φαιντανύλη που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις από τη DEA περιείχαν δυνητικά θανατηφόρα ποσότητα του συνθετικού οπιοειδούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίναρος - κυρά Ρηνιώ: δεν με φοβίζουν τα τουρκικά αεροπλάνα (βίντεο)

“Market pass”: Διαφορετικές πληρωμές για άυλη κάρτα και λογαριασμό

Διάστημα - Vega C: Καταστροφική εκτόξευση του πυραύλου