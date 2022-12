Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Ο Κύρτσος κατέθεσε μήνυση

Μήνυση για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για την καταγγελλόμενη παρακολούθηση των επικοινωνιών του κατέθεσ ο ευρωβουλευτής.



Μήνυση για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος εκείνων που θεωρεί υπαίτιους για την καταγγελλόμενη παρακολούθηση των επικοινωνιών του κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος.

Συνοδευόμενος από τον συνήγορό του Γιάννη Ματζουράνη, ο ευρωβουλευτής κατέθεσε μήνυση με την οποία στρέφεται κατά του πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντος, της Εισαγγελέως Εφετών και ορισμένης στην ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου και κατά γυναίκας αξιωματικού της ΕΛΑΣ, πρώην επικεφαλής της διεύθυνση συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και Β/ υποδιευθύντριας τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος της ΕΥΠ.

Η μήνυση του κ. Κύρτσου αφορά τα αδικήματα της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος, της παραβίασης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των όρων και της διαδικασίας άρσης αυτού, της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνδρομητών ή χρηστών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος, της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε βαθμό κακουργήματος, της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα κατατέθηκε και δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Σε δήλωση του μετά την υποβολή της μήνυσης ο ευρωβουλευτής δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως μήνυσε αυτούς «που έστησαν τους κοριούς σε βάρος μου» και είπε πως θα δώσει συνέχεια για την υπόθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Αντιδρώ ως πολίτης γιατί θεωρώ ότι καταπατώνται τα συνταγματικά και δημοκρατικά δικαιώματά του. Αντιδρώ και ως ευρωβουλευτής γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να συμμετέχω στην επιτροπή Εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να θεωρούμαι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια στην πατρίδα μου. Αυτά είναι απαράδεκτα», ανέφερε ο κ. Κύρτσος.

