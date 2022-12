Κοινωνία

Ηλιούπολη - εισαγγελέας: απαλλαγή των κατηγορουμένων για μαστροπεία και βιασμό της 19χρονης

Ποιο είναι το σκεπτικό του εισαγγελέα πίσω από την απόφαση αυτή.

Η δίκη συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας το οποίο καλείται να αποφανθεί για τις σοβαρές καταγγελίες της 19χρονης κοπέλας, σύμφωνα με την οποία ένας αστυνομικός την κρατούσε φυλακισμένη και την εξέδιδε σε διάφορους πελάτες στην Ηλιουπολη.

Οι καταγγελίες οδήγησαν στο εδώλιο έναν 40χρονο αστυνομικό που κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε την 19χρονη, τον πατέρα της που καταγγέλλεται ότι τη βίαζε από την ηλικία των 11 ετών και τον πρώην σύντροφό της που κατηγορείται ότι την εξέδιδε όσο ήταν ανήλικη. Ακόμη δύο άτομα κατηγορούνται ως συνεργοί του αστυνομικού.

Ένοχος μόνο για ενδοοικογενειακή βία ο αστυνομικός

Η πρόταση του εισαγγελέα ήταν απαλλακτική για τους κατηγορούμενους, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο δεν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα. Υποστηρίζει πως οι κατηγορίες για μαστροπεία και βιασμό δεν αποδείχτηκαν σε καμία περίπτωση, ούτε για τον αστυνομικό ούτε για τον πατέρα της και πως το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων δεν θεμελιώνεται.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστικού λειτουργού η καταγγέλλουσα δεν παραπλανήθηκε από μηχανισμούς τράφικινγκ , η ίδια επέλεξε τη ζωή της για να κερδίσει την οικονομική της χειραφέτηση και πως αν ήθελε μπορούσε να αλλάξει δρόμο στη ζωή της.

